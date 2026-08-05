Srednja klasa često se smatra osnovom stabilne ekonomije. Kada njen položaj oslabi, promene mogu da se vide u potrošnji, tržištu rada i načinu života ljudi.

Srednja klasa predstavlja grupu ljudi koja ima relativno stabilne prihode, može da kupuje proizvode i usluge, ulaže u obrazovanje i planira budućnost.

Zašto je srednja klasa važna?

Veliki deo ekonomije oslanja se upravo na potrošnju srednje klase.

Ona kupuje stanove, automobile, plaća usluge, ulaže u obrazovanje i pokreće mnoge sektore privrede.

Šta se dešava kada njena kupovna moć oslabi?

Kada troškovi života rastu brže od prihoda, ljudi počinju da menjaju navike.

Manje troše na proizvode koji nisu neophodni, odlažu velike kupovine i postaju oprezniji sa novcem.

To može uticati i na poslovanje kompanija koje zavise od potrošačke tražnje.

Kako nestajanje srednje klase menja društvo?

Slabija srednja klasa može dovesti do većih razlika između grupa stanovništva.

Promene se mogu videti u tržištu nekretnina, obrazovanju, potrošnji i izboru zanimanja.

Zašto ekonomisti prate položaj srednje klase?

Zato što ona predstavlja važan pokazatelj stabilnosti ekonomije.

Kada veliki broj ljudi ima sigurnost i mogućnost planiranja budućnosti, tržište je stabilnije i kompanije lakše investiraju.

Zbog toga se položaj srednje klase često posmatra kao jedan od pokazatelja dugoročnog ekonomskog zdravlja.

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