Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 6,32 miliona dinara, a indeksi su zabeležili porast, piše Tanjug.

Belex 15 je porastao za 0,18 odsto a Belex line za 0,17 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je "Impol Seval" iz Sevojna, čije akcije su zabeležile rast vrednosti od 1,83 odsto i na kraju trgovanja dostigle cenu od 5.600 dinara.

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