Najnoviji trend u svetu nekretnina pokazuje da vlasnici domova sve češće slobodne prostorije pretvaraju u wellness zone sa saunama, ledenim kupkama, terapijom crvenim svetlom i drugom opremom namenjenom očuvanju zdravlja.

Trend, koji je posebno izražen u Sjedinjenim Američkim Državama, više nije rezervisan samo za luksuzne vile i penthause. Sve veći broj porodica ulaže u kućne spa sadržaje kako bi poboljšali kvalitet sna, smanjili stres i unapredili svakodnevni život.

Sauna postala novi statusni simbol

Nekada su simbol luksuza bili kućni bioskopi, bazeni ili takozvane "man cave" prostorije namenjene zabavi. Danas ih sve češće zamenjuju wellness sobe.

Agentkinja za nekretnine iz Majamija Majl Aguila kaže da je infracrvena sauna potpuno promenila njenu svakodnevicu.

Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak, više o tome pročitajte OVDE.

„Kada izađete iz nje, osećate se kao nova osoba“, kaže Aguila, koja nekoliko puta nedeljno provodi po 20 minuta u sauni i tvrdi da zahvaljujući tome spava bolje nego prethodnih godina.

Wellness više nije rezervisan za bogate

Iako luksuzni stambeni kompleksi nude čitave spratove posvećene zdravlju, sa saunama, ledenim kupkama, hiperbaričnim komorama, jogom i pilatesom, ovakav način života postaje sve dostupniji.

Model infracrvene saune za dve osobe danas može da se kupi za manje od 5.000 dolara, dok su pojedine porodice u SAD kompletne wellness kutke sa saunom i ledenom kupkom napravile za manje od 8.000 dolara, što je često manje od renoviranja kuhinje, prevedno sa Businessinsider.

Nekretnine se prilagođavaju novim navikama

Prema podacima platforme Zillow, broj oglasa u kojima se pominje izraz "wellness" porastao je za 33 odsto tokom prošle godine, dok se kupatilima inspirisanim spa centrima sve češće ističe kao važna prednost prilikom prodaje nekretnina.

Istovremeno, istraživanja pokazuju da tržište sauna i ledenih kupki beleži snažan rast, jer sve više ljudi želi da deo prostora u domu posveti zdravlju i oporavku.

Od garaže do wellness sobe

Sve češće se garaže, terase ili pomoćni objekti pretvaraju u mini spa centre. Jedan mladi bračni par iz Ostina svoju staru garažu pretvorio je u prostor sa infracrvenom saunom i ledenom kupkom, koji danas nazivaju "wellness kućicom".

Kako ističu, ledenu kupku kupili su čak pre kreveta za goste ili većeg dela nameštaja.

Novi luksuz je zdravlje

Stručnjaci smatraju da će wellness sadržaji u narednim godinama postati jedan od najvažnijih aduta na tržištu nekretnina.

Sve više kupaca traži domove koji, pored udobnosti, nude prostor za oporavak, relaksaciju i brigu o zdravlju, pa sauna, ledena kupka ili prostor za terapiju crvenim svetlom polako postaju novi simbol modernog načina života.

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