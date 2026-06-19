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„Ovakvu situaciju nisam video 40 godina“ – Epl sprema povećanje cena

Kupovina Epl uređaja mogla bi uskoro da postane skuplja. Izvršni direktor kompanije Tim Kuk izjavio je da Epl više ne može da apsorbuje rast troškova memorijskih i skladišnih čipova, zbog čega će deo poskupljenja morati da se prelije na kupce.

Autor:  Nina Stojanović
19.06.2026.12:17
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„Ovakvu situaciju nisam video 40 godina“ – Epl sprema povećanje cena
Foto: Shutterstock / Wongsakorn 2468
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U razgovoru za Wall Street Journal, Kuk je objasnio da je kompanija dugo pokušavala da zaštiti potrošače od viših cena, ali da je situacija postala neodrživa.

„Pokušavali smo da zaštitimo kupce“

„Činimo sve što možemo da ublažimo ogromna povećanja troškova koja se prenose na nas i pokušavali smo da zaštitimo kupce od tih poskupljenja, ali je situacija postala neodrživa“, rekao je Kuk.

Za sada nije poznato kada će nove cene stupiti na snagu niti koji proizvodi će prvi poskupeti.

Veštačka inteligencija izazvala nestašicu čipova

Prema Kukovim rečima, problem je nastao zbog ogromne potražnje za memorijskim čipovima koji su potrebni za razvoj infrastrukture veštačke inteligencije.

Kompanije poput Gugla, Majkrosofta, Mete i Amazona značajno su povećale ulaganja u AI centre podataka, zbog čega su proizvođači preusmerili veliki deo proizvodnje na specijalizovane memorijske čipove za servere.

„Ponuda je manja baš u trenutku kada potrošači žele nove uređaje, a proizvođači memorije prenose ogromna povećanja cena na kupce“, rekao je Kuk.

„Ovako nešto nisam video 40 godina“

Prvi čovek Epla opisao je trenutnu situaciju kao događaj koji se dešava „jednom u sto godina“.

„Potrebno nam je da se cene memorije i snabdevanje vrate na razumne nivoe za potrošačke proizvode. To je suština problema“, poručio je Kuk, prenosi Blic Biznis. 

On je nagovestio da bi Epl mogao da finansijski podrži povećanje proizvodnih kapaciteta u industriji memorijskih čipova, ali je odbacio mogućnost da kompanija sama uđe u proizvodnju.

„Spremni smo da iskoristimo naš bilans stanja kako bismo bili deo rešenja. Očigledno je da je potrebno više kapaciteta“, rekao je Kuk.

„Ne možemo da radimo baš sve. Znamo u čemu smo najbolji“, dodao je.

I drugi proizvođači već podigli cene

Prema navodima Rojtersa, cene svojih uređaja već su povećali HP, Del i Nintendo.

Već u septembru očekuje se predstavljanje nove generacije iPhone 18 telefona, koja bi mogla da bude prvi veliki Epl proizvod pogođen krizom na tržištu memorijskih čipova.

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poskupljenje Epl Tim Kuk

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