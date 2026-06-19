Da li "skaču" rate od sledećeg meseca? NBS otkrila šta će biti sa kreditima u evrima

Dok ECB pooštrava monetarnu politiku zbog jačih inflatornih pritisaka, Narodna banka Srbije (NBS) za sada zadržava referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto, piše Blic.

Veće kamate u Evropi mogu da utiču na rate u Srbiji

Iz Narodne banke Srbije objašnjavaju da povećanje kamatnih stopa ECB može da utiče na rast EURIBOR-a, referentne kamatne stope koja se koristi kod velikog broja stambenih i gotovinskih kredita vezanih za evro.

To znači da bi građani koji imaju kredite sa promenljivom kamatnom stopom mogli da se suoče sa blagim povećanjem mesečnih rata ukoliko EURIBOR nastavi da raste.

Međutim, iz NBS naglašavaju da se promene ne prenose automatski i odmah na sve kredite.

– Efekat zavisi od vrste kredita, ugovorene kamatne stope, perioda usklađivanja i uslova koje je klijent potpisao sa bankom – navode iz centralne banke.

Šta će biti sa stambenim kreditima?

Najveću pažnju građana privlače stambeni krediti indeksirani u evrima.

Prema objašnjenju NBS, povećanje kamatnih stopa ECB za 0,25 procentnih poena moglo bi kroz rast EURIBOR-a da dovede do blagog povećanja mesečnih rata, ali konačan iznos zavisi od visine preostalog duga, roka otplate i ugovorene bankarske marže.

Zbog toga ne postoji jedinstven odgovor na pitanje za koliko će rata porasti.

Dobra vest za građane je da u Srbiji postoje zakonski mehanizmi koji ograničavaju nagli rast kamatnih stopa i pružaju dodatnu zaštitu korisnicima kredita.

Šta čeka dinarske kredite?

Kada su u pitanju dinarski krediti, Narodna banka Srbije za sada ne najavljuje promenu referentne kamatne stope.

Centralna banka procenjuje da bi rast inflacije mogao biti privremen, pre svega zbog viših cena nafte i energenata izazvanih sukobima na Bliskom istoku.

Prema projekcijama NBS, inflacija bi krajem ove i početkom naredne godine mogla privremeno da pređe gornju granicu ciljanog opsega, ali se očekuje da se sredinom naredne godine vrati u željene okvire.

NBS: Odluke će zavisiti od situacije na tržištu

Iz centralne banke poručuju da će buduće odluke donositi na osnovu novih ekonomskih pokazatelja i razvoja situacije na globalnom tržištu.

Posebno se prati kretanje cena nafte, gasa i drugih sirovina, kao i posledice geopolitičkih tenzija koje mogu dodatno uticati na inflaciju.

Ukoliko inflatorni pritisci budu jači od očekivanih, NBS poručuje da je spremna da reaguje svim raspoloživim instrumentima kako bi očuvala stabilnost cena i finansijskog sistema.

Šta ovo znači za građane?

Za sada nema razloga za paniku, ali građani koji otplaćuju kredite vezane za EURIBOR trebalo bi da prate naredne odluke ECB i kretanje referentnih kamatnih stopa.

Ukoliko EURIBOR nastavi rast, moguće je postepeno povećanje mesečnih rata, dok će dalji potezi Narodne banke Srbije zavisiti od kretanja inflacije i stanja u domaćoj i svetskoj ekonomiji.

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