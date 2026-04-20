''Posle mnogo godina ovo je prvi put da su naše kompanije radile samostalno bilo gde ovako zahtevan objekat. Da se vratimo onome što smo nekad znali. Čestitam na dobro izvedenom poslu'', rekao je Vučić u obilasku novog železničkog mosta.

Most je dužine 120 metara, ima četiri stubna mesta, od kojih su dva u reci, a raspon između stubova je 40 metara.

Osim mosta urađeno je još oko 1.200 metara pruge, odnosno koloseka, gde je ugrađeno 25.000 kubika nasipa, oko 170 tona šina i nekih 1.700-1.800 pragova.

Most je urađen od oko 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika betona.

Zajedno sa predsednikom otvaranju prisustvuju i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, predstavnici Infrastruktura Železnica Srbije i izvođača radova. Predsednika je kod mosta dočekao i veliki broj meštana sa srpskim zastavama.

Most je izrađen između Orlovata i Tomaševca, odmah uz stari železnički most.

Ministarka Sofronijević rekla je za Tanjug da su radovi na mostu počeli 31.maja 2024. godine, i završeni su 10. septembra 2025. godine.

"Posebno bih naglasila da je najavljena i naravno upotrebna dozvola i da novi most koji je dužine 120 metara ispunjava sve uslove i videćete uskoro kako će proći jedan voz . Pored njega je stari Tomaševački most, jedan od najstarijih u Srbiji izgrađen 1884. godine i do skoro je bio u funkciji", rekla je ona.

Istakla je da će ovaj most biti značajna veza između Srednje banatsko okruga od Pančeva prema Subotici. "U planu je 10 pari teretni vozova i dva putnička voza. Radi se o tehnologiji izvođena radova koja je prvi put primenjena u Srbiji. A konzorcijum izvođača su sve domaće firme. Investicija je koštala 12,5 miliona evra", dodala je ona. Plan za stari most kako kaže Sofronijević je da bude pešacko- biciklistički.

