Kako je saopštila Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, došlo je do neovlašćenog pristupa određenim korisničkim podacima, što može otvoriti prostor za sofisticirane prevare.

Koji podaci su ugroženi

Prema dostupnim informacijama, napadači su mogli da dođu do:

imena i prezimena korisnika

kontakt podataka

detalja o rezervacijama

Iako podaci o platnim karticama, prema navodima kompanije, nisu direktno kompromitovani, stručnjaci upozoravaju da i ovi podaci mogu biti zloupotrebljeni.

Napadači mogu koristiti stvarne informacije o rezervacijama kako bi delovali uverljivo i od korisnika naknadno tražili unos podataka o kartici ili dodatna plaćanja.

Poseban oprez za korisnike

MUP Srbije apeluje na građane koji su koristili ovu platformu da obrate dodatnu pažnju na komunikaciju putem mejla, SMS poruka i aplikacija za dopisivanje.

Posebno su rizične poruke koje izgledaju kao da dolaze od smeštaja ili same platforme, a u kojima se traži hitna uplata ili „verifikacija“ kartice.

U prethodnom periodu već su zabeleženi slučajevi u kojima su prevaranti koristili stvarne podatke o rezervacijama kako bi njihove poruke delovale potpuno autentično.

Šta da uradite ako posumnjate na prevaru

Građanima se savetuje da:

redovno proveravaju stanje i transakcije na karticama

odmah kontaktiraju banku u slučaju sumnjivih aktivnosti

blokiraju karticu ako postoji rizik od zloupotrebe

razmotre smanjenje limita za online plaćanja

nikada ne šalju podatke o kartici putem mejla ili poruka

U slučaju sumnjivih aktivnosti, potrebno je odmah obavestiti banku i prijaviti slučaj nadležnim organima.

Država prati situaciju

Iz MUP Srbije poručuju da će nastaviti da prate situaciju i preduzimaju mere u cilju zaštite građana i suzbijanja visokotehnološkog kriminala.

