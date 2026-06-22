Dok većina ljudi na otkaz gleda kao na ogroman životni neuspeh, Hrvat Matija Cesarec je iz sopstvenih poslovnih brodoloma izvukao lekciju koja mu je donela milione.



Nakon što je u Hrvatskoj, Italiji i Irskoj menjao poslove i dobijao otkaze na svakih nekoliko meseci zbog svog "snažnog karaktera" i želje za boljom organizacijom, Matija je shvatio da mu je jedina opcija – da sam sebi postane gazda.

Početak uz stari kombi i kredit od 1.000 evra

Matija je u Irsku stigao bez poznavanja engleskog jezika, bez finansijske sigurnosti i bez ikakvih kontakata.



Prelomni trenutak desio se 2019. godine kada više nije mogao da pronađe posao u industriji reklamnih instalacija koju je najbolje poznavao.



Nakon nekoliko meseci nezaposlenosti, njegova tadašnja devojka, a današnja supruga, podigla je kredit od svega 1.000 evra kako bi mu pomogla da stane na noge



Tim novcem Matija je kupio kombi, pronašao svoja prva dva klijenta i samostalno krenuo da postavlja reklame i grafike, piše Blic.



Danas na taj trenutak gleda kao na najvažniju prekretnicu u svom životu.

Od "sam svoj majstor" do dve kompanije

Ono što je krenulo kao borba za golo preživljavanje, brzo je preraslo u ozbiljan biznis. Njegova prva kompanija, "Connect Install", danas zapošljava desetine ljudi i lider je u instalaciji reklama, signalizacije i komercijalnih rešenja. Ali Matija se tu nije zaustavio.



Ubrzo je osnovao i "Focus Branding", kompaniju specijalizovanu za uređenje poslovnih prostora, akustična rešenja i tapete, a već uveliko sprema i svoj treći veliki poslovni projekat.

Klijenti o kojima svi sanjaju: Majkrosoft, Gugl, Amazon

Koliko je Matijin biznis u Irskoj ojačao, najbolje govori njegov portfolio.



Tokom godina, njegove kompanije radile su na projektima za neke od najvećih svetskih giganata, među kojima su Majkrosoft (Microsoft), Gugl (Google), Amazon, LinkedIn, Lidl, Aldi i Tesko (Tesco).



Iako je u početku radio kao podizvođač i partner drugim agencijama, danas sve češće posluje direktno sa ovim globalnim naručiocima.





Tajna uspeha: Direktor koji i dalje oblači radno odelo

Matija ističe da njegov uspeh ne leži u pukim finansijskim rezultatima, već u ljudima. U svojim kompanijama zapošljava radnike iz Hrvatske, Španije i Poljske, i napominje da te ljude ne gleda kao radnike koji rade "za njega", već "sa njim".



Iako je danas na čelu prave male imperije, on i dalje redovno oblači radno odelo, izlazi na teren i učestvuje u svakodnevnim zadacima sa svojim zaposlenima, dokazujući da nijedan posao nije ispod njegove časti.



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