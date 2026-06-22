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Od Fejsbuka do milijardi - kako je Čamat Palihapitija izgradio bogatstvo veće od 1,2 milijarde dolara

Čamat Palihapitija danas važi za jedno od najpoznatijih imena Silicijumske doline, ali njegov put do statusa milijardera nije bio nimalo uobičajen. 

Autor:  Nina Stojanović
22.06.2026.12:01
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Od Fejsbuka do milijardi - kako je Čamat Palihapitija izgradio bogatstvo veće od 1,2 milijarde dolara
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Od izbegličkog detinjstva do vodećih pozicija u tehnološkim gigantima i kasnije osnivanja sopstvenog investicionog fonda, izgradio je karijeru koja ga je svrstala među najuticajnije investitore današnjice.

Proboj u Fejsbuku

Pravi uspon ostvario je tokom rada u Fejsbuku, današnjoj Meti, gde je bio deo rukovodstva u periodu kada se kompanija iz startapa pretvarala u globalnog tehnološkog giganta. Upravo mu je taj period doneo reputaciju čoveka koji ume da prepozna kompanije sa ogromnim potencijalom rasta.

Osnivanje fonda Social Capital

Nakon odlaska iz Fejsbuka, osnovao je investicioni fond Social Capital i fokusirao se na kompanije koje mogu da promene čitave industrije. Ulagao je u zdravstvo, finansijske tehnologije i kasnije u sektor veštačke inteligencije.

Njegova strategija zasnivala se na dugoročnim ulaganjima u firme sa potencijalom za globalnu dominaciju.

SPAC fondovi i kontroverze

Tokom ekspanzije SPAC fondova, Palihapitija je bio među najpoznatijim promoterima ovog modela izlaska kompanija na berzu. Zahvaljujući takvim investicijama dodatno je povećao uticaj na Volstritu, ali i izazvao brojne polemike među investitorima.

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Fokus na veštačku inteligenciju

Poslednjih godina posebnu pažnju posvetio je kompanijama koje razvijaju tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Više puta je isticao da će AI kompanije u narednim decenijama imati ulogu koju su nekada imale najveće energetske korporacije, piše Biznis Telegraf. 

Prema procenama, bogatstvo Čamata Palihapitije danas premašuje 1,2 milijarde dolara, a njegove investicione odluke i dalje imaju snažan uticaj na tehnološki sektor i finansijska tržišta širom sveta.

Dok ga jedni smatraju vizionarom, a drugi kontroverznim investitorom, jedno je sigurno – njegovo ime ostaje među najuticajnijima u savremenoj Silicijumskoj dolini.

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Fejsbuk milijarder čamat palihapitija

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