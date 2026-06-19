"Ako pitate bilo kog poslodavca iz bilo koje industrije danas, reći će vam da je zaista jako teško doći do kvalifikovanih i kvalitetnih radnika, a sa druge strane ono što im je i dalje izazov na tržištu je da zadrže postojeće radnike. Imamo situaciju gde novi kandidati i zaposleni mogu da biraju svoje radno mesto, uslove rada i poslodavca, a s druge strane poslodavci moraju da se bore ko će biti bolji kako bi došli do kvalitetnih zaposlenih", naveo je on za Tanjug govoreći o trenutnoj situaciji na tržištu rada u Srbiji.

Na pitanje da li danas diploma garantuje posao ili su veštine postale važnije od formalnog obrazovanja, Turinski je istakao da iako je najbolji balans da postoji i diploma i veštine, diploma više nije presudna za posao i neće ona jedina obezbediti radno mesto.

Kako je naveo, ono što će sigurno obezbediti radno mesto uz diplomu je set veština koji radnik treba da poseduje u današnjim tržišnim okolnostima, imajući u vidu da se danas od svih radnika najviše traži jeste sposobnost učenja, prilagođavanja i primenjivanja svega stečenog i naučenog.

Turinski je rekao da danas zanatlije mnogo lakše dolaze do posla od inžinjera zato što u Srbiji postoji veći deficit zanatlija i potražnja za njima je na zaista visokom nivou, i dodao da se to vidi po tome što veliki broj dolazi iz instranstva kako bi popunili pozicije koje naše tržište iziskuje.

"To ne znači da inženjeri ne dolaze lako do posla, i oni su negde u deficitarnoj kategoriji samo ne u meri u kojoj su to zanatlije. Nedostaju nam i IT stručnjaci, ali nekih viših senioriteta, poput mediora i seniora. Ono što je u ovoj kategoriji opalo u potražnji jesu pozicije koje su namenjene juniorima, odnosno onima koji tek treba da kroče na tržište rada”, rekao je on.

Na pitanje za koje pozicije se objavljuje najviše oglasa, a za koje se najteže pronalaze kandidati, Turinski je rekao da tržište rada u Srbiji u proteklih 20 godina pokazuje sličnu sliku, a to je da poslodavci najviše traže radnike u kategoriji trgovine i prodaje, što pokazuje da su u toj kategoriji loši uslovi rada i da su kandidati spremni da promene poslodavca zarad malo boljih uslova.

Prema njegovim recima, drugi sektor koji se nalazi na toj listi je administracija, zatim zanati i transport gde nedostaje veliki broj vozača C i E kategorije. Tu je i IT industrija koja traži IT poslodavce.

Odlazak radnika u zemlje EU utiče na domaće tržište rada. Imamo jako veliki odliv našeg stanovništva samo u poslednjih 10 godina zato što su otišli da svoje kvalifikacije razvijaju na drugom tržištu.

Nama dolaze ljudi sa istoka koji su niže kvalifikovani i koji popunjavaju niže kvalifikovane pozicije", istakao je on.

Turinski je poručio svim maturantima koji ovih dana biraju fakultete, da prvo prate svoje afinitete i svoje srce jer bez toga nema uspeha u životu, i dodao da ukoliko se njihovi afiniteti usklade sa potrebama tržišta rada onda je to dobitna kombinacija.

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