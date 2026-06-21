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Srbija

Za 4 ili 5 dana otvaranje autoputa do Kraljeva

Predsednik Vučić najavio otvaranje auto-puta do Kraljeva za nekoliko dana, uz planove za dalju infrastrukturu u Srbiji.

Autor:  Stanko Stamenković
21.06.2026.07:33
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Za 4 ili 5 dana otvaranje autoputa do Kraljeva
Foto: ABCDstock / Shutterstock.com
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će se u Srbiji u predstojećem periodu desiti "mnogo divnih stvari" kada je reč o infrastrukturnim projektima, od kojih je jedna, kako je istakao, otvaranje auto-puta do Kraljeva za četiri ili pet dana.

Vučić je, govoreći o kritikama i optužbama na svoj račun, rekao da je njegov posao da se bori i radi za Srbiju i dodao da će to činiti sve dok bude imao mandat na bilo kojoj funkciji, piše Kurir.

"Nama predstoji mnogo divnih stvari. Za četiri, pet dana otvaramo autoput do Kraljeva. Kad završimo obilaznicu oko Kragujevca, onda nam ostaje još taj deo od Vučkovice preko Knića i Mrčajevaca, da dođemo i da spojimo time Kragujevac de fakto, da nam Kragujevac kao srce Šumadije i centar, bude spojen sa Koridorom Miloš Veliki i sa Koridorom 10. Ispod toga imate spojnicu, što čudno zvuči za nešto što je 112 kilometara, ali hajde da kažem tih 80 i nešto kilometara od Kraljeva do Ćićevca, do Pojata", rekao je Vučić u specijalnoj emisiji povodom slučaja "zvučni top" na tri televizije - Prva, Pink i Informer.

Navodeći da su zahvaljujući infrastrukturnim projektima različiti delovi Srbije danas umreženi i povezani, Vučić je najavio da uskoro kreću radovi na auto-putu Vožd Karađorđe.

"Kada uradimo Karađorđe, uskoro kreću radovi na autoputu Karađorđe, dakle da spojimo Beograd sa Mladenovcem, i preko Čibutkovice kod Lazarevca, dakle sa Lazarevcem, od Miloša Velikog do Aranđelovca, preko Aranđelovca do Rače, i onda opet do Koridora 10", rekao je Vučić.

Naveo je da će se dalje graditi preko Despotovca i planinskog dela do Bora.

"Cilj nam je da spojimo istok Srbije i da ga približimo", rekao je Vučić.

On je istakao da se privode kraju radovi na Dunavskom koridoru dodajući da se uskoro otvara novih 22 kilometara prema Golupcu.

Predsednik je naglasio da brzo napreduju radovi i na saobraćajnici prema Zrenjaninu koji izvodi kompanija i napomenuo da mora da obiđe radove na saibraćajnici "Smajli" koju izvodi azerbejdžanska kompanija Azvirt.

"Završavamo Slepčević, Badovinci, do Pavlovića, Ćuprije. Moramo da uradimo Sremska Rača, Kuzmin, i to brzo završavamo sve. To je ove godine gotovo. Dakle, to je novih 19 kilometara koji će da nas spoji sa Bijeljinom, Semberijom, Posavinom, Banjalukom. Voleo bih jednog dana i sa Tuzlom. Nadam se da će biti dovoljno razumevanja da se to uradi, jer Beograd je ipak, kako god neko rproiča, centar regiona i nešto što je najlepše i najveće ovdje što imamo na prostoru bivše Jugoslavije", rekao je Vučić.

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Aleksandar Vučić autoput Kraljevo

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