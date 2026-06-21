Blago Bosne - pod nogama imaju 200.000 tona kritičnog metala

Reč je o metalu koji je uglavnom nepoznat široj javnosti, ali koji igra važnu ulogu u vojnoj industriji, proizvodnji municije, elektronike, baterija, poluprovodnika i vatrootpornih materijala. Upravo zbog njegovog strateškog značaja, Evropska unija poslednjih godina intenzivno traži nove izvore snabdevanja, piše BiznisInfo.ba.

Prema ranijoj studiji objavljenoj u naučnoj literaturi, postojeći geološki podaci ukazuju na potencijal od oko 200.000 tona antimona u Bosni i Hercegovini. Autori istraživanja navode da bi dalja istraživanja i eksploatacija mogli da svrstaju Bosnu i Hercegovinu među važne evropske proizvođače ovog minerala.

Pokrenuti konkretni projekti

Još zanimljiviji je zaključak njihove analize, prema kojem bi BiH, ako razvije identifikovane resurse, mogla postati vodeći proizvođač antimona u Evropi i među deset najvećih u svetu, piše Bizisinfo.ba, prenosi B92.

Takav scenario više nije samo predmet naučne analize. Na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini već su pokrenuti specifični istraživački projekti, iza kojih stoje međunarodne rudarske kompanije, o čemu će biti detaljnije reči u donjem delu teksta.

Šta je zapravo antimon

Antimon je metal koji se najčešće koristi kao dodatak drugim metalima kako bi im povećao čvrstoću i otpornost.

Njegova primena posebno je značajna u proizvodnji municije, vojnih sistema, elektronskih komponenti, baterija, solarnih panela i specijalnih legura. Takođe se koristi u proizvodnji materijala otpornih na vatru, što ga čini važnim za građevinsku i automobilsku industriju.

Zbog rastućih geopolitičkih tenzija i ubrzanog razvoja namenske industrije, potražnja za antimonom poslednjih godina naglo raste.

Globalnim tržištem trenutno dominira Kina, koja kontroliše najveći deo svetske proizvodnje i prerade antimona. To predstavlja veliki problem za evropske zemlje koje pokušavaju da smanje svoju zavisnost od uvoza strateških sirovina. Upravo zato se Evropska unija poslednjih godina fokusira na razvoj sopstvenih izvora kritičnih minerala, među kojima je i antimon.

Značaj antimona postao je očigledan široj javnosti nakon što je Kina, najveći svetski proizvođač, ograničila njegov izvoz, stavljajući metal u centar globalnog trgovinskog sukoba između Pekinga i Zapada. U tom kontekstu, raste interesovanje za rudarski potencijal zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

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