Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da je ovim obukama javna uprava dobila alate za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, i da su zaposleni stekli znanja kako da uz pomoć veštačke inteligencije brže pretražuju i obrađuju informacije, pripremaju sadržaje, sažimaju dokumenta i efikasnije rešavaju svakodnevne administrativne zadatke, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Jovanović je dodao da je deo zaposlenih je prošao i naprednu obuku za primenu alata Majkrosoft Kopilot u programima "Word", "Excel", "PowerPoint" i "Outlook", što će im omogućiti efikasniju izradu dokumenata, analiza, izveštaja, prezentacija i poslovne komunikacije.

"Poseban značaj ima i obuka za kreiranje agenata koji mogu da podrže automatizaciju pojedinih poslovnih procesa, pretragu i obradu podataka i unapređenje kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi", istakao je on.

Kancelarije za IT i eUpravu saopštila je da su tokom obuka zaposleni u javnom sektoru stekli praktična znanja o primeni veštačke inteligencije u svakodnevnom radu.

Primena ovih alata, kako navode, omogućava jednostavniju pripremu izveštaja, analiza, službenih beleški i drugih dokumenata, bržu obradu informacija, kao i efikasniju podršku u izvršavanju svakodnevnih zadataka, a poseban akcenat stavljen je na bezbednu i odgovornu primenu alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, uz poštovanje najviših standarda zaštite podataka i informacione bezbednosti.

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