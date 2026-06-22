Jennifer Martinez, menadžerka proizvoda u Njujorku, rekla je da je pre nekoliko godina počela da oseća finansijski pritisak. Ona radi kao product manager u jednoj AI startap kompaniji od 2017. godine, u potpuno remote režimu, što joj omogućava da paralelno razvija više dodatnih poslova.

Kako navodi, poslednjih godina oseća sve veći finansijski pritisak, jer rast plata nije pratio rast troškova života u Njujorku.

"Želela sam da se osećam finansijski sigurnije jer imam ciljeve - kupovinu kuće i više putovanja. Sve je počelo da deluje sve dalje", kaže ona, piše Biznis insajder (Business insider).

Dodatnu nesigurnost stvorili su i talasi otpuštanja u IT industriji.

"Videla sam ljude oko sebe kako gube poslove i shvatila da mi je potrebna finansijska rezerva", dodala je ona.

Čuvanje pasa donosi 1.000 dolara mesečno

Njen prvi dodatni posao bio je čuvanje pasa u Njujorku preko platforme Rover, i to je i danas njen najstabilniji izvor dodatne zarade. U proseku, u svom stanu ima psa oko 20 do 25 dana mesečno i naplaćuje oko 65 dolara po noći.

Zarađuje oko 1.000 dolara mesečno samo od ovog posla.

"Bila sam zabrinuta da će psi praviti haos, ali ništa od toga se nije desilo", kaže ona.

Osim finansijske koristi, kaže da joj je ovaj posao doneo i druge prednosti.

Više od zarade: društvo, zdravlje i manje stresa

Čuvanje pasa joj je, kako kaže, pomoglo da se više kreće, izlazi napolje i održava rutinu.

"Bilo je dana kada nisam imala pauzu između sastanaka, a pas me je terao da izađem u šetnju", navela je ona.

Takođe ističe da joj je rad od kuće često donosio osećaj usamljenosti, a prisustvo pasa to ublažava.

Keramika kao kreativni beg i dodatni prihod

Tokom pandemije počela je da se bavi keramikom, tražeći način da se skloni od stresa i ljudi u prenatrpanom stanu. Upisala je kurs i počela da izrađuje ručne radove, inspirisana estetikom grčkih ostrva.

"Volim beli i plavi minimalistički stil, kao na Kikladima", navodi ona.

Kasnije je otvorila Etsy prodavnicu i prodala oko 15 tanjira po ceni od 60 dolara.

TikTok, Linkdin i mali konsultantski poslovi

Pored toga, kreira sadržaj na TikToku o prevenciji burnout-a, a na LinkedIn-u je počela da dobija upite za konsultantske poslove u oblasti product managementa. Ovi angažmani joj donose dodatnih nekoliko stotina dolara povremeno.

Više novca, ali i više dilema

Iako je krenula u side hustle priču da bi dobila više finansijske sigurnosti, sada kaže da je postala još nesigurnija u vezi karijere.

"Mislila sam da ću dobiti jasniji pravac, ali sada vidim koliko mogućnosti postoji i još sam više zbunjena", kazala je ona.

I dalje joj je cilj da jedan od dodatnih poslova pretvori u glavni izvor prihoda, najverovatnije keramiku ili neki handmade biznis.

"Volela bih da živim od toga, ali još nisam stigla dotle", zaključila je ona.

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