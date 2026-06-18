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Vodoinstalater dobio otkaz čim je predao bolovanje - firma ga odjavila kao da nikad nije ni radio

Mladi vodoinstalater u Austriji dobio je otkaz tokom bolovanja, ali je Radnička komora utvrdila da je postupak bio nezakonit i obezbedila mu odštetu veću od 9.200 evra.

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.16:38
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Vodoinstalater dobio otkaz čim je predao bolovanje - firma ga odjavila kao da nikad nije ni radio
Foto: Shutterstock/Hananeko_Studio
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Slučaj mladog vodoinstalatera iz okruga Mistelbah u Austriji izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je dobio vanredni otkaz samo dva dana nakon što je prijavio bolovanje.

Prema informacijama koje prenosi austrijski portal Heute, radnik je uredno dostavio lekarsko uverenje kako bi opravdao odsustvo sa posla. Ipak, ubrzo nakon toga poslodavac ga je kontaktirao i tražio da vrati radnu odeću. Nedugo zatim, usledio je dodatni korak – firma ga je retroaktivno odjavila, počevši od dana kada je započelo bolovanje.

Otkaz bez upozorenja i bez dokaza

Poslodavac je kao razlog naveo „propuste u radu“, ali nije dostavio nikakve konkretne dokaze niti je radniku ranije izdao opomenu.

Takav potez izazvao je ozbiljne posledice po radnika, kako finansijske, tako i emotivne.

Prema austrijskim propisima, vanredni otkaz (fristlos otkaz) može se dati samo ako postoji naročito ozbiljan razlog koji onemogućava nastavak radnog odnosa. To uključuje teške povrede radne discipline, kao što su:

  • krađa

  • zlostavljanje

  • ozbiljno ugrožavanje bezbednosti

  • teški disciplinski prekršaji

Bolovanje uz uredno lekarsko uverenje ne predstavlja opravdan razlog za otkaz.

Uključivanje Radničke komore

U slučaj se uključila Radnička komora Donje Austrije (Arbeiterkammer), koja je nakon pravne analize utvrdila da je otkaz nezakonit.

Kroz pravni postupak, Radnička komora je uspela da obezbedi odštetu za radnika u iznosu većem od 9.200 evra.

Ta suma pokriva:

  • zaostale plate

  • naknade

  • druga prava iz ugovora o radu

Predstavnici Radničke komore naglasili su da je važno da radnici u sličnim situacijama potraže pravnu pomoć i zaštite svoja prava.

Slični slučajevi

Sličan slučaj zabeležen je i u Minhenu, gde je student prava dobio nezakonit otkaz nakon što je planirao osnivanje radničkog saveta u jednom restoranu. Sud mu je dosudio odštetu od 100.000 evra i naložio poslodavcu da mu se pismeno izvini.

Šta kaže zakon o vanrednom otkazu?

Vanredni (fristlos) otkaz u Austriji dozvoljen je samo u izuzetnim slučajevima kada postoji ozbiljan razlog koji čini nastavak radnog odnosa nemogućim.

Takođe:

  • otkaz mora biti uručen najkasnije dve nedelje nakon saznanja za razlog

  • radnik ima pravo da ga ospori u roku od tri nedelje

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje zaštite radničkih prava i granica ovlašćenja poslodavaca u Austriji i šire u Evropi.

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Novac otkaz vodoinstalater

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