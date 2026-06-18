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Poslovi koje nećete pronaći u oglasima - donose veliku zaradu, ali do njih postoji "poseban" put

Iako hrvatski turizam raste i širi se na celu godinu, sve više radnika dovodi u pitanje zarade u sezoni. Diskusija na Redditu otvorila je temu plata, zapošljavanja i realnih uslova rada u turizmu.

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.19:45
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Poslovi koje nećete pronaći u oglasima - donose veliku zaradu, ali do njih postoji "poseban" put
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Iako je Hrvatska decenijama poznata kao jedna od vodećih turističkih destinacija na Mediteranu, sve je jasnije da se turizam više ne svodi samo na letnju sezonu, piše Dnevno.

Turistička ponuda se širi tokom cele godine, pa sve više gostiju dolazi i van glavne sezone. Posebno rastu planinski turizam, termalne banje, seoska domaćinstva i nacionalni parkovi poput Plitvica i Velebita, kao i gradske manifestacije poput Adventa u Zagrebu.

Međutim, uprkos rastu broja turista i razvoju ponude, sve češće se postavlja pitanje – koliko se zapravo isplati rad u hrvatskom turizmu?

Rasprava koja je pokrenula temu plata

Na Redditu je jedan korisnik pokrenuo diskusiju koja je brzo privukla pažnju, uz tvrdnje da su plate u turizmu znatno niže nego ranijih godina i da se dobro plaćeni poslovi teško nalaze putem oglasa.

"Gde su dobro plaćeni poslovi u hrvatskom turizmu? Vidim samo strance kako rade, a plate su niske", naveo je korisnik.

On je dodao da su satnice najčešće oko 9 evra, dok su ranije sezonski radnici, posebno konobari, mogli da zarade znatno više tokom leta. Takođe je naveo da se u hotelima i restoranima sve češće zapošljavaju strani radnici, dok lokalni radnici teže pronalaze bolje plaćene poslove.

"Dobri poslovi idu preko veze"

U komentarima su se pojavila različita mišljenja, a mnogi korisnici tvrde da se do najbolje plaćenih poslova u turizmu najčešće dolazi preko preporuka i ličnih kontakata.

„Svaki dobar posao ide preko preporuke, oglase možeš da zaboraviš“, napisao je jedan korisnik.

Drugi ističu da su zarade u prošlosti bile veće, ali da je danas kupovna moć manja, kao i da je sezona kraća i organizaciono zahtevnija.

Realnost sezonskog rada

Deo komentatora smatra da se najplaćeniji poslovi u turizmu retko oglašavaju javno, već se popunjavaju unapred, kroz poznanstva i dugogodišnje kontakte.

Drugi navode da sezonski rad sve više zavisi od kombinovanja više poslova, jer sama sezona često traje kratko i ne obezbeđuje stabilan godišnji prihod.

Pominju se i različiti modeli zarade – od visokih bakšiša u pojedinim lokalima, do poslova sa solidnom satnicom, ali ograničenim brojem radnih sati.

Turizam bez "lakog novca"

Iako hrvatski turizam beleži rast i sve dužu sezonu, sve je izraženije mišljenje da sezonski rad više ne garantuje visoke zarade kao ranije.

Za mnoge radnike ostaje problem kombinacija kratke sezone, visokih troškova života i neujednačenih plata u sektoru koji i dalje predstavlja jedan od ključnih stubova ekonomije.

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