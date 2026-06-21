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Veliki rez - bez pomoći od 300 evra ostaje 400.000 ljudi u Nemačkoj

Najavljeno smanjenje stambene pomoći (Wohngeld) u Nemačkoj uticaće na sve trenutne primaoce. 

Autor:  Stanko Stamenković
21.06.2026.07:20
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Veliki rez - bez pomoći od 300 evra ostaje 400.000 ljudi u Nemačkoj
Foto: Freepik
Najskuplji stan u Srbiji prodat za 2,6 miliona evra, kuća za 2,1 miliom, a garaža za 77.000
Foto: Shutterstock
 Najskuplji stan u Srbiji prodat za 2,6 miliona evra, kuća za 2,1 miliom, a garaža za 77.000
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Očekuje se da će trećina domaćinstava koja trenutno primaju pomoć u potpunosti izgubiti pravo na nju, rekla je nemačka ministarka za stanovanje Verena Huberc.

"Neki od njih su ljudi koji, na osnovu svojih prihoda, trenutno jedva ispunjavaju uslove za prijavu", rekla je ona.

Huberc je objasnila da postojeće odluke o naknadama neće biti retroaktivno promenjene. Prema Ministarstvu stanovanja, stambene naknade Wohngeld se generalno dodeljuju na dvanaest meseci ili do 24 meseca pod određenim okolnostima; nakon toga je potreban novi zahtev.

Tokom međuresornog procesa konsultacija, druga ministarstva će imati priliku da daju procene u vezi sa "Zakonom o pojednostavljenju i daljem razvoju Zakona o stambenim naknadama". Vlada tada mora doneti konačnu odluku, izveštavaju nemački mediji, prenosi B92.

"Bolan korak"

Huberc je opravdala planirana smanjenja napominjući da vlada mora da uštedi novac zbog višestrukih kriza i nedostatka ekonomskog rasta. Nemačka vlada mora da smanji rashode za stambene beneficije za milijardu evra, a savezne države moraju da urade isto.

"Od približno pet milijardi evra koje su prethodno obezbedile savezna i državne vlade, godišnji rashodi će tada ostati na oko tri milijarde evra". Ona je opisala taj potez kao bolan za nju kao socijaldemokratu.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, nešto više od 1,2 miliona domaćinstava je 2024. godine dobilo ovu državnu podršku – namenjenu ljudima sa niskim prihodima i visokim troškovima stanovanja.

Grupa korisnika koji ispunjavaju uslove značajno je proširena početkom 2023. godine Zakonom o "Stambeno-pomoćnom plusu" (Wohngeld-Plus-Gesetz). Ako bi trećina korisnika ostala bez socijalne pomoći, to bi značilo da bi 400.000 ljudi ostalo bez dodatnih 300 evra.

Statistika pokazuje da su rashodi u 2024. godini iznosili ukupno 4,7 milijardi evra. Podaci ministarstva pokazuju da su 44 odsto korisnika porodice, dok penzioneri žive u 52 odsto domaćinstava koja primaju socijalnu pomoć.

Levičara (Die Linke) kritikovala je plan: "Mercova vlada ponovo smanjuje socijalnu pomoć onima koji već imaju vrlo malo", rekao je lider stranke za Rheinische Post. Savezna vlada još nije ponudila rešenja za kritičnu situaciju na tržištu nekretnina.

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