Radnici dnevno izvlače 3000 evra - na posao kreću rano ujutru dok svi spavaju

U jednom kutku "Večnog grada" nalazi se Fontana di Trevi, jedna od najpoznatijih i najimpresivnijih fontana na svetu. Ova raskošna barokna građevina u srcu Rima spaja umetnost, istoriju i legendu u jedinstvenu turističku atrakciju koja svake godine privlači milione posetilaca.

Barokno remek-delo u srcu Rima

Fontana di Trevi je završena 1762. godine i od tada predstavlja jedan od simbola Rima. Ideju i početni projekat osmislio je Nikola Salvi, dok je završnu fazu gradnje realizovao Đuzepe Panini.

Za izgradnju fontane u to vreme potrošeno je 17.647 škuda, tadašnje valute Papinske države, piše Dnevno.

Simbol želja i povratka u Rim

Fontana di Trevi nije samo arhitektonsko delo, već i mesto snažnih tradicija. Najpoznatiji ritual je bacanje novčića u vodu.

Prema legendi, ako se novčić baci desnom rukom preko levog ramena, to garantuje povratak u Rim i ispunjenje želje.

Zbog toga turisti svakodnevno ubacuju hiljade kovanica u fontanu, a procenjuje se da se sakupi više od 3.000 evra dnevno, odnosno između milion i 1,5 miliona evra godišnje.

Gde završava novac iz fontane?

U ranim jutarnjim satima, dok grad miruje, radnici ulaze u fontanu i pažljivo skupljaju novčiće. Tokom tog procesa voda se privremeno isključuje, a kovanice se sakupljaju, peru, sortiraju i broje pod strogim nadzorom.

Od 2001. godine sav novac iz Fontane di Trevi ne ide u gradski budžet, već se prosleđuje katoličkoj humanitarnoj organizaciji Karitas.

Ta sredstva se koriste za:

pomoć socijalno ugroženima

obezbeđivanje hrane i osnovnih potrepština

humanitarne projekte u Italiji i širom sveta

Obnova i očuvanje fontane

Fontana di Trevi je više puta obnavljana. Velika restauracija započeta je 2014. godine i trajala je oko godinu i po dana, a finansirala ju je i modna kuća Fendi sa više od dva miliona evra donacije.

Poslednja rekonstrukcija izvedena je prošle godine i koštala je oko 327.000 evra.

Kulturni simbol i filmska ikona

Fontana di Trevi poznata je i iz brojnih filmova, među kojima su "Praznik u Rimu", "Slatki život" i "Skarlat i crni".

Ona nije samo turistička atrakcija, već i simbol Rima, mesta gde se spajaju istorija, umetnost i vera u ispunjenje želja.

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