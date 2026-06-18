Danska kompanija Clever, koja upravlja najvećom mrežom punjača za električne automobile u zemlji, potpuno je ukinula tradicionalnu menadžersku hijerarhiju i prešla na model samoupravnih timova.

U ovom sistemu nema izvršnih direktora, srednjeg menadžmenta niti klasičnih šefova, a zaposleni zajedno donose odluke i dele odgovornost za rezultate.

Kako funkcioniše kompanija bez menadžera?

Kompanija Clever organizovana je u više od 50 timova, koji broje od osam do dvanaest ljudi. Svaki tim ima jasno definisane ciljeve i uloge, ali odluke se donose zajednički, piše Euronews.

To znači da zaposleni sami učestvuju u:

donošenju operativnih odluka

organizaciji rada

procesima zapošljavanja i HR zadacima

Klasična hijerarhija je uklonjena kako bi se ubrzalo odlučivanje i smanjila birokratija.

Zašto je ukinut menadžment?

Osnivač kompanije, Kasper Kirketerp-Meler, započeo je postepeno ukidanje menadžerskih slojeva još od 2019. godine, da bi na kraju napustio i funkciju izvršnog direktora.

Cilj promene bio je da se:

poveća autonomija zaposlenih

ubrza donošenje odluka

podstakne inovacija i odgovornost

Prema njegovim rečima, u modernoj eri veštačke inteligencije, ljudske veštine i kreativnost postaju ključni faktor uspeha kompanija.

Prednosti i izazovi modela bez šefova

Stručnjaci ističu da tradicionalne hijerarhije često usporavaju procese, jer svaka odluka prolazi kroz više nivoa odobravanja.

Međutim, i u ovom modelu postoje jasna pravila. Potpuno ukidanje strukture moglo bi dovesti do haosa, zbog čega su u Clever-u zadržani organizovani timovi i definisane odgovornosti.

Kako zaposleni doživljavaju sistem?

Za zaposlene, najveća prednost je odsustvo internog rivalstva i veća sloboda u radu.

Jedna od zaposlenih ističe da svi rade kao ravnopravni članovi tima, sa zajedničkim ciljem i bez takmičenja unutar kompanije.

Prema internim podacima iz 2024. godine, čak 92% zaposlenih navodi da sa zadovoljstvom dolazi na posao.

Da li ovaj model može da opstane?

Iako je osnivač napustio kompaniju, vlasnik Clever-a, danska energetska grupa Andel, odlučio je da zadrži postojeći model upravljanja.

To znači da bi ovaj eksperiment bez šefova mogao da nastavi da funkcioniše i dugoročno, kao jedan od najneobičnijih organizacionih modela u Evropi.

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