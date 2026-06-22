Vučić je, nakon otvaranja Svetskog kongresa ekonomista, istakao da moramo da pronađemo nove izvore rasta i idemo u korak s inovativnim tehnologijama i veštačkom inteligencijom, kako bismo još ubrzali rast naše ekonomije.

"Mnoga važna svetska imena smo doveli u Beograd, gde se održava 21. Svetski kongres ekonomista, tu su i nosioci Nobelovih nagrada, i zadovoljan sam što je i država Srbija pomogla u dovođenju onih ljudi koji svojim intelektualnim, svojim intelektualnim stavom, svojim promišljanjem, svojim iskustvom, mogu da doprinesu boljem sagledavanju ekonomske budućnosti sveta i od kojih možemo mnogo toga da naučimo i iskoristimo", rekao je Vučić.

Ukazao je da je za Srbiju važno da su u prvom kvartalu ispred nas po stopi rasta bili samo Danska, Malta i Poljska.

"Očekujemo da budemo među prve tri do kraja godine, jer jedna od tih zemalja je sa samo 0,1 ispred nas. Verujem da će sledeće godine, u skladu sa prognozama MMF-a, Srbija biti broj jedan po stopi rasta. To je ono što je za nas važno", istakao je Vučić.

Dodao je da moramo da tražimo nove izvore rasta, u vreme kada dolazi manje investicija spolja u skoro sve zemlje sveta jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese.

"Istovremeno, moraćemo da vodimo računa o nekoliko stvari koje sam pomenuo u svom govoru, a to su, pod jedan, energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35 odsto potreba za vodom poraste do 2050. godine i mnoge zemlje će imati ili značajne probleme ili čak značajne nestašice vode i moramo da se spremimo za takav period", rekao je Vučić.

Naveo je da treće što moramo da radimo jeste da idemo u korak s inovativnim tehnologijama i veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, svoj rast i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sledeće godine biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze, piše Tanjug.

"Svako zaostajanje u ovoj poslednjoj haj-tek revoluciji ostaviće nas godinama u zapećku u odnosu na najrazvijenije zemlje sveta. Imamo ljude koji znaju mnogo toga, ali imamo i mnogo toga što tek moramo da saznamo, naučimo, naše ljude obučimo, da idemo u korak sa svetom i uložićemo ogroman novac da bismo to uspeli. Naravno, imamo brojne infrastrukturne radove i mnogo problema sa kojima se suočavamo", rekao je predsednik Vučić.

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