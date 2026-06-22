Ova informacija dolazi i uprkos tome što su industrijski pratioci pokazali da su iranski tankeri i dalje plovili kroz moreuz, uski plovni put koji inače prenosi oko 20 odsto svetskog prometa nafte.

Nakon što su SAD i Iran prošle nedelje potpisali 14-tačkastu deklaraciju o razumevanju (MOU), došlo je do oporavka saobraćaja tankera, ali najnoviji podaci pokazuju da je taj trend već usporen.

Analiza kompanije Windward pokazala je da je u nedelju kroz Ormuski moreuz prošlo ukupno 12 brodova, što je pad u odnosu na više od 21 brod dan ranije. Pet od osam brodova koji su ulazili navodno su bili “dark”, što znači da su isključili AIS sistem za automatsko praćenje kako bi sakrili svoju lokaciju, identitet i odredište.

"Trenutni profil saobraćaja: ‘dark’, sankcionisani, brodovi povezani sa Iranom, koji više liče na period blokade nego na funkcionalan otvoren moreuz", navela je Windward na društvenim mrežama.

Kompanija Kpler je prošle nedelje saopštila da je najmanje 20 tankera prošlo kroz Ormuski moreuz u četvrtak, što je najviši nivo saobraćaja od 2. juna. Ipak, to je i dalje znatno ispod predratnog nivoa, kada je dnevno prolazilo više od 100 brodova, uključujući desetine tankera.

Posebna analiza kompanije Lloyd’s List pokazala je da je komercijalni saobraćaj ipak nastavio da se odvija tokom vikenda, uprkos tvrdnjama Irana da je moreuz zatvoren.

Iran je u subotu saopštio da je zatvorio ovaj strateški važan prolaz, navodeći kršenja primirja nakon što je Izrael nastavio napade u južnom Libanu.

Američka vojska je te tvrdnje demantovala, navodeći da je plovni put i dalje otvoren i da "Iran ne kontroliše Ormuski moreuz".

Najmanje 15 iranskih tankera tipa Suezmax i VLCC sa uključenim AIS signalima plovilo je iz pravca Omanskog zaliva u subotu uveče, prema podacima Lloyd’s List-a.

Razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj

SAD i Iran su u nedelju održali pregovore u jednom švajcarskom planinskom odmaralištu kako bi nastavili rad na sporazumu potpisanom ranije te nedelje.

Navodno je ostvaren napredak ka konačnom dogovoru u roku od 60 dana, uključujući formiranje komisije i mehanizma za okončanje neprijateljstava u Libanu.

Visoki pakistanski i iranski zvaničnici koji su učestvovali u pregovorima u Bürgenštoku rekli su za MS NOW da su razgovori bili "konstruktivni, ali napeti".

Prema sporazumu, obe strane su se saglasile da Ormuski moreuz bude ponovo otvoren bez taksi najmanje 60 dana i da se okončaju neprijateljstva, uključujući i Liban.

Iran je saopštio da je obezbedio izuzetke za izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, ukidanje blokade luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i pokretanje plana obnove i razvoja.

Predsednik Donald Tramp je pre pregovora pretio novim napadima na Iran ako se ne obuzdaju njegovi saveznici u Libanu, piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

Potpredsednik SAD Džej Di Vens, koji je predvodio američku delegaciju, rekao je da je optimističan u pogledu pregovora, uprkos novim pretnjama zatvaranjem moreuza.

On je takođe umanjio značaj nasilja u Libanu, navodeći da je postignut napredak ka prekidu sukoba.

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