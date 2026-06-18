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Karijera

Nude posao za stalno, stan i 5.000 evra dobrodošlice - uslov ipak postoji

Medicinskim sestrama nude posao za stalno, bonus od 5.000 evra i smeštaj. Ipak, postoji važan uslov koji kandidati moraju da ispune.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.13:31
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Nude posao za stalno, stan i 5.000 evra dobrodošlice - uslov ipak postoji
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Suočeni sa hroničnim nedostatkom stručnog kadra, koji već godinama predstavlja jedan od najvećih problema u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, rukovodioci Centra za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici odlučili su da povuku nesvakidašnji potez kako bi privukli nove zaposlene.

Ova ustanova raspisala je konkurs za prijem četiri medicinske sestre ili medicinska tehničara, a kandidatima nudi uslove koji se retko viđaju u javnom sektoru. Pored ugovora na neodređeno vreme, zaposlenima se nudi i novčani bonus od 5.000 evra, kao i rešeno stambeno pitanje.

Bonus od 5.000 evra i obezbeđen smeštaj

Centar za rehabilitaciju Fortica, koji posluje u sistemu Primorsko-goranske županije, kandidatima nudi jednokratnu isplatu od 5.000 evra kao bonus dobrodošlice, piše Dnevno.

Pored toga, zaposlenima koji dolaze iz drugih krajeva Hrvatske obezbeđen je apartman u vlasništvu ustanove ili mesečna subvencija za smeštaj u iznosu od 400 evra.

Uprava centra navodi da je cilj ovih mera dugoročna stabilizacija kadra i obezbeđivanje kontinuiteta u radu sa korisnicima.

Kako bi sprečili da zaposleni napuste ustanovu odmah nakon isplate bonusa, predviđena je i posebna ugovorna obaveza.

– Da bi ostvarili pravo na isplatu dobrodošlice, zaposleni se obavezuju da će u Fortici raditi najmanje pet godina u kontinuitetu. U slučaju ranijeg odlaska primenjuju se odredbe definisane ugovorom o radu i sporazumom o dodeli stimulacije – navodi se u konkursu.

Ko može da se prijavi?

Od kandidata se traži završena srednja ili viša škola za medicinske sestre i tehničare, važeća licenca za samostalan rad, kao i posedovanje vozačke dozvole.

Centar za rehabilitaciju Fortica nalazi se uz morsku obalu u Kraljevici i pruža usluge nege, rehabilitacije i podrške deci sa smetnjama u razvoju, kao i odraslim osobama sa invaliditetom.

U ustanovi ističu da kvalitet usluga direktno zavisi od broja stručnih radnika, zbog čega su odlučili da ponude znatno bolje uslove od uobičajenih.

Žele da zadrže zaposlene na duže staze

Uprava centra naglašava da ovim finansijskim i stambenim podsticajima želi da formira stabilan i kvalitetan tim koji će godinama ostati u ustanovi.

Kako navode, u potrazi su za motivisanim, odgovornim i empatičnim medicinskim sestrama i tehničarima koji žele da grade karijeru u sigurnom i podsticajnom radnom okruženju.

Ovaj konkurs izazvao je veliku pažnju javnosti jer pokazuje koliko je nedostatak medicinskog osoblja postao ozbiljan problem i koliko su pojedine ustanove spremne da ulože kako bi privukle i zadržale stručne radnike.

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