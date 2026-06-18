Hrvatska značajno pada na rang listi. Među mediteranskim zemljama, Italija je zauzela osmo mesto sa 89,8% lokacija ocenjenih kao odlične, Malta deveto sa 88,5 odsto, a Španija jedanaesto sa 86,6 procenata..

Od analiziranih zemalja, Kipar je postigao najbolje rezultate sa 100 odsto odličnim kvalitetom vode za kupanje, dok je Albanija zabeležila najgore rezultate, gde je samo 16,8 procenata od 119 praćenih lokacija dobilo odličnu ocenu kvaliteta vode.

Većina kupališta u Evropi ispunila je najstrože standarde Evropske unije za "odličan" kvalitet vode u 2025. godini, prema najnovijem godišnjem izveštaju o kvalitetu vode za kupanje objavljenom juče.

Ovo se odnosi na 85 odsto svih kupališta u Evropi, dok je 96 procenata svih praćenih lokacija u EU ispunilo minimalne standarde kvaliteta, a samo 1,5 odsto je ocenjeno kao "loše". Podaci takođe pokazuju da je ukupni kvalitet voda za kupanje širom Evrope ostao stabilan u poređenju sa prethodnom godinom.

Najveći udeo voda za kupanje ocenjenih kao odličnog kvaliteta zabeležen je u Austriji, Bugarskoj, Kipru i Grčkoj, gde je taj udeo bio 95 procenata ili više.

Kipar je na prvom mestu u Evropskoj uniji po kvalitetu vode za kupanje, prema najnovijem izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu.

Grčka je druga, a zatim sledi Bugarska

Grčka je na drugom mestu sa 97,1 odsto lokacija ocenjenih kao odličnih, od ukupno 1.734 analiziranih lokacija.

Mnogi će biti iznenađeni kada saznaju da sledi Bugarska sa 96,9 procenata, Austrija sa 96,5 odsto i Luksemburg sa 94,1 procenat.

Među mediteranskim zemljama, Italija je na osmom mestu sa 89,8 odsto lokacija ocenjenih kao odličnih, Malta deveta sa 88,5 procenata i Španija jedanaesta sa 86,6 odsto. Podaci se zasnivaju na 22.289 uzoraka prikupljenih tokom 2025. godine na kupalištima u zemljama Evropske unije, kao i u Albaniji i Švajcarskoj.

Hrvatska značajno pada, Albanija najgore

Hrvatska je zauzela 12. mesto sa 86,2 odsto kupališta ocenjenih kao odlično, što i dalje predstavlja značajan pad - prethodnih godina bila je na samom vrhu sa više od 95 procenata, a prošle godine je bila na petom mestu. Prema kvalitetu morskih voda, nalazi se na 14. mestu, dok je prema kvalitetu kopnenih voda pretposlednja, odnosno 22.

Slovenija, sa svojim malim delom obale, kao i rekama i jezerima, prošla je još gore, sa 75,5 odsto voda ocenjenih kao odlično.

Crna Gora i Bosna i Hercegovina nisu bile uključene u istraživanje, ali je Albanija bila - i nalazi se na samom dnu rang liste. Naime, samo 16,8 procenata od 119 praćenih lokacija ocenjeno je kao da imaju odličan kvalitet vode, a problemi su posebno izraženi u određenim većim priobalnim područjima, uključujući Sarandu, Valonu i Drač, piše Poslovni dnevnik.

Ovo je prilično slab rezultat ako se uzme u obzir da su među članicama EU Estonija i Poljska zabeležile najgore rezultate, sa 56,9 odsto i 58,7 procenata kupališta ocenjenih kao odlično.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.