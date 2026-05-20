Odgovarajući na pitanje zamenice predsednika Studentskog parlamenta stranih studenata u Srbiji Gouvanje Goulao koja je poruka volonterima na Ekspu, Vučić je rekao da veruje da će oni koji volontiraju dobiti studentske bodove, ali i da upoznaju dobre ljude.



Potom joj je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković objasnio da volonteri za tri nedelje mogu da dobiju tri EPSB boda odnosno za svaku nedelju volontiranja po bod.



"Volonteri na Ekspu dobijaju tri ESPB boda. To su oni bodovi koji se sabiraju, 60 tih bodova je jedna godina. Dakle, za volontiranje koje traje tri nedelje dobijate tri poena i kako morate skupiti 48 da biste prešli iz godine u godinu, vama će volonterski rad u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji regulišu studiranje biti uključen u to, fakulteti mogu od jedan do tri boda da daju u zavisnosti od stepena angažovanja studenata", pojasnio je ministar.



Vučić je potom rekao i da je na svakom Ekspu na kom je bio mnogo toga naučio, ne samo o kulturi i tradiciji različitih naroda već i o tome kako se to organizuje.



"Niste bogati samo onoliko koliko znate, to je najvažnije i to je jedino što niko nikada ne može da vam oduzme. Bogati ste i onoliko koliko ljudi poznajete i zato je to prilika da upoznate mnogo dobrih ljudi, mnogo vrednih ljudi, da ostvarite kontakte za budućnost koji mogu da vam budu od velikog značaja nekada u životu, i da te kontakte i da ta poznanstva i ta prijateljstva iskoristite", istakao je predsednik.



Odgovarajući na pitanje studenta Edisona sa Zelenortskih ostrva, koji je u Beogradu na šestoj godini medicine, koliko su u vreme globalnih podela ovakvi programi važni za saradnje i međunarodno poštovanje među narodima, Vučić je rekao da se 2016. odnosno 2017. godine sve okrenulo naopačke kada je uspostavljeno sve više trgovinskih barijera, barijera za ljude i kapital i da je Srbija tada imala oko 205 barijera, dok ih danas ima oko 2.900.



Kako je objasnio to je zato što više nema takve vrste slobode, jer svi gledaju da zaštite sebe i dodao da su svima usta puna solidarnosti, a solidarnosti nikad manje.



"Svima su usta puna poštovanja ljudskih prava, a na kraju nismo u stanju da trpimo ni običaje ljudi koji se od nas razlikuju, i to govorim o celom svetu. Zato se trudim i zato sam ponosan što sam danas ovde sa vama, jer se trudim da pokažemo razliku", poručio je on.



Vučić je dodao da je morao da interveniše u vrtiću na jugu Srbije jer nisu dali da se otvori zato što su deca govorila drugim jezikom, kao što je bio slučaj sa ženom na jugu Srbije, kojoj nisu dali da radi jer je nosila hidžab.



"Mi kao mala zemlja smatramo da postoji velika snaga u zemljama male i srednje veličine kada se one udruže i kada one žele da pokažu svoju snagu i u Ujedinjenim nacijama ali i u svim drugim svetskim forumima. Mi moramo da pomažemo jedni druge", rekao je predsednik.



On je poručio da manje i srednje zemlje imaju veliku silu u sebi, ali da moraju za svoje mesto pod suncem da se izbore i da sarađuju.



Za Afriku je predsednik rekao da je to ogromna sila koja će uskoro imati oko milijardu i 500 miliona stanovnika, sa fantastičnim potencijalom zbog ruda, minerala i sirovina, ali da mora da podiže nivo obrazovanja.



"Važno je da se podiže nivo obrazovanja, važno je da razgovaramo, da podstičemo to prijateljstvo, da gradimo mostove i važno je da više vremena provodimo na afričkom kontinentu", naglasio je on.



Vučić je poručio da moramo da menjamo svoje navike da uvek trčimo kod onih od kojih neretko možemo da dobijemo ucene i pretnje, što je slučaj i u Africi.



"Zato moramo te svoje navike da menjamo. I zato sam jedan od predsednika koji je ugostio najviše afričkih predsednika i premijera u Evropi i nastaviću to da radim", naglasio je on.



Predsednik je na kraju poručio studentu da što pre završi medicinu i da se zaposli u struci u Srbiji.



Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.



Projekat se realizuje od školske 2010/2011. godine sa ciljem podsticanja međunarodne saradnje i promocije visokog obrazovanja u Srbiji.



Program je namenjen jačanju veza Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulturne razmene.



