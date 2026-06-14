Još nije kasno - širom Jadrana traže na desetina hiljada radnika

Iako nema zvaničnih podataka, nezvanične procene pokazuju da Hrvatskoj tokom letnje sezone nedostaje između 50.000 i 70.000 radnika, dok Crnoj Gori nedostaje oko 25.000 radnika na Jadranu. Najveća potražnja je za kuvarima, konobarima, baristima, pomoćnim radnicima, recepcionerima, sobaricama i drugim sezonskim radnicima u turizmu i ugostiteljstvu, piše Infostud.

Godinama unazad najveći broj sezonaca dolazi upravo iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Sezona obično traje od polovine maja do druge polovine septembra. Prema procenama hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom prošle godine radnicima iz Srbije izdato je više od 25.000 radnih dozvola.

U nastavku donosimo pregled onoga što je neophodno znati ukoliko razmišljate o sezonskom radu na Jadranskom primorju.

Potražnja za sezonskim radnicima

David Antonijević, osnivač jedne agencije za zapošljavanje, potvrđuje da Hrvatska i Crna Gora iz godine u godinu imaju sve veću potrebu za sezonskom radnom snagom, pre svega zbog nedostatka domaćih radnika. Hrvatska se suočava sa manjkom radne snage jer veliki broj njenih radnika odlazi na rad u druge države Evropske unije, dok Crna Gora ima ograničeno domaće tržište rada.

Prema njegovim rečima, radnicima iz Srbije koji žele da rade na Jadranu tokom letnje sezone najpre su potrebni važeći pasoš i potvrda o nekažnjavanju.

Agencija se bavi posredovanjem između poslodavaca iz Hrvatske i Crne Gore i radnika koji su zainteresovani za sezonski rad. Poslodavci preko agencije daju oglas za određeni profil radnika, dok agencija umesto njih traži kandidate i vrši preliminarnu selekciju.

- Od poslodavaca krajem decembra dobijamo zahteve za potrebnim profilima radnika za predstojeću sezonu. Potraga za kadrovima počinje već u januaru, kada oglašavamo otvorene pozicije, prikupljamo prijave i sprovodimo preliminarnu selekciju kandidata. Finalni razgovor potom organizuje sam poslodavac, bilo onlajn ili uživo. Važno je naglasiti da usluge posredovanja naplaćujemo isključivo od poslodavaca, dok kandidati naše usluge ne plaćaju - ističe David.

Osim preko agencije, kandidati mogu i direktno da apliciraju na sajtovima poslodavaca koji potražuju radnike iz regiona za rad na Jadranu.

Koji uslovi se najčešće traže

Poslodavci za većinu sezonskih pozicija pre svega traže prethodno radno iskustvo i praktična znanja potrebna za obavljanje posla. Kada je reč o zanimanjima poput kuvara i konobara, značaj ima i odgovarajuća srednja stručna sprema, odnosno formalno obrazovanje povezano sa tim poslom.

Pored iskustva i stručnih kvalifikacija, poželjno je i znanje stranih jezika, imajući u vidu da je među gostima na primorju sve više stranih turista.

Radna i boravišna dozvola

Radnu i boravišnu dozvolu za sezonskog radnika pribavlja poslodavac kod nadležnog organa u Hrvatskoj ili Crnoj Gori.

Da bi sezonski radnik ostvario prava koja proističu iz radnog odnosa na isti način kao i državljani, odnosno zaposleni u Hrvatskoj ili Crnoj Gori, neophodno je da potpiše ugovor o radu.

Strani radnici i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori moraju biti prijavljeni, odnosno moraju imati ugovor o radu. Takođe, moraju posedovati dozvolu za boravak i radnu dozvolu, koju pribavlja poslodavac.

Dozvola za boravak i rad uglavnom važi koliko i sam sezonski angažman, odnosno koliko traje period na koji je zaključen ugovor o radu. Na zahtev poslodavca, dozvola može biti produžena.

U praksi se dešava i da poslodavci, ukoliko postoji potreba za radnom snagom i obostrano zadovoljstvo saradnjom, zadrže radnike i nakon završetka turističke sezone.

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