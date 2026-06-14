Ova odluka predstavlja važan korak za Paramaunt (Paramount) koji želi da kupi studio koji stoji iza brendova kao što su CNN i HBO. Ministarstvo pravde je saopštilo da je sprovelo rigoroznu istragu i zaključilo da predloženi sporazum verovatno neće naštetiti konkurenciji ili američkim potrošačima.

Korist za američke potrošače i radnike

Istovremeno, saopšteno je da bi sporazum mogao da poveća konkurenciju u medijskom i zabavnom ekosistemu, sa koristima za američke potrošače i radnike. Ta savezna istraga nije zatvorila ceo proces, jer neke države, uključujući Kaliforniju, još uvek razmatraju tužbu za blokiranje prodaje, prenosi Blic.

Slučaj i dalje pod istragom

Glavni tužilac Kalifornije Rob Bonta je ranije izrazio zabrinutost da bi preuzimanje dodatno učvrstilo koncentraciju moći u industriji zabave, koja je već pogođena otpuštanjima i smanjenjima zaposlenih poslednjih godina. Njegova kancelarija je za BBC rekla da nema vesti i da je slučaj i dalje pod istragom.

Otpor u Holivudu

Sporazum takođe izaziva otpor u Holivudu. Više od 1.400 glumaca, reditelja i filmskih radnika potpisalo je otvoreno pismo u aprilu protiv spajanja, upozoravajući: „Rezultat će biti manje mogućnosti za stvaraoce, manje radnih mesta u produkcijskom ekosistemu, veći troškovi i manje izbora za publiku u Sjedinjenim Državama i širom sveta.“

Ako se akvizicija završi, Paramaunt će pored postojećih brendova, koji uključuju Paramaunt Pikčers, CBS, Šoutajm i Nikelodion, kupiti i CNN, HBO, TBS, TNT, TCM, DC Studios i Nju Lajn Sinema.

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