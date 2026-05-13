U selu Gornja Gorevnica, među redovima nektarina, voćar Nenad Popović kaže da je situacija ove godine znatno bolja, ali da borba za kvalitetan rod tek predstoji.

"Ako konkretno govorimo za nektarinu, ovde poslednje tri godine nismo imali rod. Razlog je malo i nadmorska visina i zapadna strana koja dovodi do toga da breskva, tačnije ova sorta nektarine ranije cveta i samim tim bude podložna izmrzavanju, što je poslednjih godina jako česta pojava zbog ranih prolećnih mrazeva", kaže Popović za RINU.

Pored nektarina, u njegovim voćnjacima nalaze se i jabuke i šljive, koje su prethodnih godina takođe trpele posledice vremenskih nepogoda.

"Kod jabuke i šljive nije bilo nekih značajnijih šteta, osim prošle godine kada je šteta bila čak i na jabukama", dodaje on.

Ipak, ovog proleća stanje u voćnjacima uliva nadu. Popović, koji je osim voćara i stručnjak zaposlen u Institutu za voćarstvo, objašnjava da je ovogodišnji mraz, paradoksalno, donekle i pomogao nektarinama.

"Mi smo imali pojavu mraza i ove godine, međutim taj mraz je dobro delovao jer je proredio nektarinu taman koliko treba. Ono što sada u narednom periodu treba da se uradi jeste proreda plodova. Imamo dosta bliznih plodova i njih moramo da uklonimo kako bi ostali plodovi imali kvalitet", objašnjava Popović dok pokazuje grane prepune zametnutih plodova.

Kako ističe, pored redovne zaštite voća, veoma su važne i druge agrotehničke mere poput košenja, održavanja zasada i navodnjavanja, naročito ukoliko leto donese visoke temperature.

"Visoke temperature preko 35 stepeni mogu negativno uticati na biljke. Tada one zatvaraju stome i ne obavljaju normalne fiziološke procese, zbog čega je navodnjavanje veoma važno", naglašava on.

Voćari sa zebnjom prate i prognoze koje najavljuju moguće vremenske nepogode, naročito grad, koji za samo nekoliko minuta može uništiti trud cele godine. Zato Popović savetuje proizvođače da više pažnje posvete zaštiti svojih zasada.

"Na prvom mestu ljudi treba da osiguravaju voćnjake, a drugi način borbe protiv grada jeste postavljanje protivgradnih mreža. Smatram da je voće u čačanskom kraju ove godine dosta dobro rodilo i sada je najvažnije proizvesti što veću količinu plodova prve klase, jer samo tako proizvođači mogu biti konkurentni na tržištu", poručuje Popović.

I dok se u voćnjacima zapadne Srbije već nazire ovogodišnji rod, među domaćinima vlada oprezni optimizam, jer u poljoprivredi, kako kažu, do poslednjeg dana berbe ništa nije sigurno.

