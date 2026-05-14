Sve duži nestanci struje širom zemlje

Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani i drugim delovima zemlje sve češći i duži prekidi u snabdevanju električnom energijom, pa pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno pogoršavaju nestašice hrane, goriva i lekova, zbog čega građani sve teže funkcionišu u svakodnevnom životu.

Elektroenergetski sistem radi u vanrednim uslovima

Prema rečima ministra, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno funkcioniše zahvaljujući domaćoj sirovoj nafti, prirodnom gasu i obnovljivim izvorima energije, ali je proizvodnja ozbiljno ograničena zbog nedostatka goriva.

U poslednje dve godine Kuba je instalirala oko 1.300 megavata solarne energije, ali deo tih kapaciteta ostaje neiskorišćen zbog nestabilnosti mreže i problema sa snabdevanjem energentima.

Kuba traži nove isporuke goriva

Vlasti nastavljaju pregovore o uvozu goriva uprkos sankcijama SAD, rastu cena nafte i sve skupljem transportu, što dodatno komplikuje snabdevanje.

Kuba je otvorena za svakoga ko želi da nam proda gorivo - rekao je Visente de la O.

Posledice Trampove uredbe

Kubanski ministar podsetio je da su problemi dodatno eskalirali nakon izvršne uredbe koju je u januaru potpisao Donald Tramp, kojom je najavljeno uvođenje tarifa zemljama koje izvoze gorivo na Kubu.

Nakon te odluke isporuke iz tradicionalnih izvora poput Meksika i Venecuele gotovo su potpuno prekinute. Prema dostupnim podacima, od tada je samo jedan veliki tanker sa ruskom zastavom dopremio sirovu naftu na ostrvo.

