Danas je situacija znatno drugačija, njihova proizvodnja raste iz godine u godinu, a proizvođači nemaju poteškoća da pronađu kupce. To je takođe vrhunac sezone berbe.

Iako se divlje špargle često odlikuju intenzivnijim ukusom, gajene špargle imaju svoje prednosti. To potvrđuje i Jurica Kos iz Pretetinca, koji ih bere na svojoj njivi bez straha od neprijatnosti koje prate potragu za divljim šparglama.

"Berba traje svakog dana dva meseca, u aprilu i maju. Jedan koren daje oko dvadeset izdanaka tokom ta dva meseca berbe, u zavisnosti od snage korena. Ponekad na korenu ima pet ili šest izdanaka špargle za branje, ponekad jedan. Sve zavisi od vremena i korena", kaže Kos za HRT.

Kos svakog jutra sam izlazi u berbu, a ideju za uzgoj špargle dobio je zahvaljujući roditeljima koji su godinama radili na plantažama u Nemačkoj.

Ono što je počelo kao mali eksperiment sada je ozbiljna proizvodnja.

"Prvu plantažu smo posadili pre dvadeset godina, kao probni, dva kratka reda i nismo mogli da je prodamo, a sada imamo špargle na dva hektara i sve prodajemo", kaže Kos.

Prve tri godine nema žetve

Sličnim putem je krenuo i Saša Preložnjak iz Nedelišća, koji se dugo bavi proizvodnjom sadnica, a ove godine se prvi put okušao u uzgoju špargle.

"Pa se postavilo pitanje: zašto bismo kupovali špargle, zašto ne bismo imali svoje, a pošto se bavimo uzgojem špargle, zato smo i počeli sa šparglom", rekao je Preložnjak.

Uzgoj ove kulture zahteva strpljenje jer prve tri godine nema žetve, ali posle toga biljka može da rađa plodove i do 15 godina.

Međutim, proizvođače najviše brinu vremenski uslovi.

"Jedino što nam šteti je mraz, s obzirom na to da se mraz često javlja u aprilu i maju", kaže Kos.

Trenutna cena kilograma špargle kod Jurice je šest evra, dok Preložnjak ide korak dalje i nudi svoje proizvode u prerađenom obliku, kiselo i kombinovano sa drugim povrćem, piše Dnevno.hr

"Ali sve više, posebno sa naše tačke gledišta, sve više ljudi ih sadi, mogu da rastu i u tegli, ne mora da bude veliko, ogromno polje", rekao je Preložnjak.

