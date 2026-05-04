Plata 150.000 dinara, a niko neće da radi - ova zanimanja nestaju u Srbiji

Iako su gradilišta širom Srbije u stalnoj potrazi za radnicima, kvalifikovanih tesara, zidara i armirača ima sve manje. Početne plate za ova zanimanja već dostižu oko 150.000 dinara, dok iskusni majstori mogu da zarade i više od 2.000 evra mesečno.

Autor:  Nina Stojanović
04.05.2026.09:35
Uprkos tome, interesovanje mladih za ove profile drastično opada, pa pojedini smerovi u srednjim školama više ni ne postoje.

U Građevinska škola Zvezdara, na primer, smer za armirače, tesare i zidare je ugašen upravo zbog nedostatka zainteresovanih učenika. Direktor škole Rade Zejak objašnjava da se ovaj trend ne dešava od juče, već da se godinama primećuje kako interesovanje opada, jer roditelji decu sve češće usmeravaju ka gimnazijama i fakultetima, verujući da je to lakši put. Ipak, kako kaže, realnost je drugačija – nisu svi učenici za visoko obrazovanje, a zanati danas nude siguran posao i odličnu zaradu.

On dodaje da, iako je reč o fizički zahtevnom poslu, plate poslednjih godina „enormno rastu“, pa početnici mogu da računaju na više od 1.500 evra, dok oni sa iskustvom prelaze i 2.000 evra mesečno. Upravo u tome vidi potencijalnu motivaciju za nove generacije, uz nadu da bi se interesovanje moglo probuditi već u drugom upisnom krugu.

Sličnog je mišljenja i Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, koji ističe da roditelji često iz najbolje namere prave pogrešan izbor. Kako navodi, želja da dete završi fakultet je razumljiva, ali nije svako za taj put, niti je to jedini način da se obezbedi sigurna budućnost. Prema njegovim rečima, u Srbiji postoji veliki broj kvalitetnih stručnih škola koje vode do stabilnog i dobro plaćenog posla.

Ipak, problem ostaje isti – sve manje učenika želi da upisuje zanate. Antić upozorava da se mnoga odeljenja gase ili jedva formiraju, jer se prijavi tek nekoliko đaka. Razlog, kako kaže, leži i u percepciji – mladi izbegavaju fizičke poslove, plaše se osude okoline i često biraju „popularna“ zanimanja, dok roditelji dodatno utiču savetujući ih da ne „crnče“, iako upravo zanatlije danas imaju jedne od najviših zarada, pišu beogradski mediji. 

Iako tržište jasno pokazuje da su zanatlije tražene i dobro plaćene, društvena percepcija ovih zanimanja i dalje ih gura u drugi plan. Rezultat je sve manji broj radnika i sve veći problem za građevinski sektor u Srbiji.

