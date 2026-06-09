Iako mnogi pretpostavljaju da je novac glavni razlog povratka na tržište rada, istraživanja pokazuju da postoje i brojni drugi motivi - od želje za druženjem do potrebe za ličnim ispunjenjem.

Borba protiv dosade

Mnogi penzioneri tek nakon odlaska iz radnog odnosa shvate koliko im nedostaje svakodnevna rutina. Slobodno vreme koje su godinama priželjkivali nekima brzo postaje teret, pa posao vide kao način da ostanu aktivni i ispunjeni.

Za one kojima finansije nisu problem, povratak na posao često predstavlja priliku da rade nešto što ih zaista zanima ili da se posvete oblasti koja ih je oduvek privlačila.

Potraga za društvom i osećajem pripadnosti

Radno mesto nije samo izvor prihoda već i mesto gde nastaju prijateljstva i svakodnevni kontakti. Nakon penzionisanja mnogi gube taj osećaj zajedništva koji su godinama imali sa kolegama.

Upravo zbog toga deo penzionera bira da se vrati poslu kako bi ponovo bio deo kolektiva i održao aktivan društveni život.

Želja za novim iskustvima

Za mnoge ljude penzija predstavlja početak novog životnog poglavlja. Umesto odmora, oni je vide kao priliku da započnu novu karijeru, isprobaju zanimanje o kojem su maštali ili pokrenu sopstveni posao.

Podaci iz SAD pokazuju da je više od polovine preduzeća u vlasništvu osoba starijih od 55 godina, što potvrđuje da preduzetnički duh ne poznaje godine.

Pretvaranje hobija u posao

Ljubav prema cveću, životinjama, fotografiji ili ručnim radovima mnogi penzioneri pretvaraju u dodatni izvor prihoda. Posao sa skraćenim radnim vremenom omogućava im da se bave onim što vole, a istovremeno ostanu aktivni i društveno angažovani.

Kada prilika pokuca na vrata

Nisu retki slučajevi da bivši poslodavci ponude penzionerima povratak kroz konsultantske angažmane ili rad na projektima. Dugogodišnje iskustvo i znanje često ih čine nezamenljivim stručnjacima.

Čak i kada novac nije presudan, zanimljiv izazov ili nova poslovna prilika mogu biti dovoljan razlog za povratak radu.

Ljubav prema poslu

Dok mnogi jedva čekaju penziju, postoje i oni koji zaista vole svoj posao. Rad im pruža osećaj svrhe, organizacije i zadovoljstva, piše Kiplinger.

Prema istraživanju Instituta za istraživanje beneficija zaposlenih iz 2025. godine, čak 88 odsto ispitanika koji planiraju da rade i nakon penzionisanja navelo je da to čini zato što uživa u poslu, dok je 89 odsto istaklo želju da ostane aktivno i angažovano.

Dodatna sigurnost za budućnost

Čak i kada imaju stabilne prihode, pojedini penzioneri žele dodatnu finansijsku sigurnost. Strah da bi ušteđevina jednog dana mogla da se istroši navodi ih da prihvate honorarne ili povremene poslove.

Na taj način dopunjuju budžet i stvaraju dodatnu rezervu za godine koje dolaze.

Kako povećati šanse za zaposlenje u penziji?

Stručnjaci savetuju da penzioneri najpre definišu šta žele od novog angažmana – dodatnu zaradu, društvene kontakte, novi izazov ili mogućnost da rade ono što vole.

Važno je osvežiti biografiju, naglasiti iskustvo i veštine, ali i objasniti eventualni period van tržišta rada. Konsultantski poslovi, sezonski angažmani, rad sa skraćenim radnim vremenom i volontiranje često predstavljaju najlakši put za povratak poslovnim aktivnostima.

Penzija više nije kraj, već novi početak

Savremeni penzioneri sve češće pokazuju da odlazak u penziju ne znači i kraj profesionalnog života. Za mnoge je to prilika da pronađu novu svrhu, ostanu aktivni, steknu nova iskustva i rade ono što ih zaista ispunjava.

U vremenu kada ljudi žive duže i ostaju vitalni i u poznijim godinama, granica između radnog veka i penzije postaje sve manje vidljiva. Upravo zato povratak na posao za mnoge nije nužnost, već lični izbor.

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