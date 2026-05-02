Kompanija Meta ulazi u ambiciozan projekat proizvodnje energije iz svemira, kroz partnerstvo sa startapom Overview Energy, sa ciljem napajanja svojih data centara i tokom noći.



Meta sve više povećava potrošnju električne energije zbog razvoja AI sistema, pa traži alternativna rešenja koja prevazilaze ograničenja klasičnih solarnih elektrana. Problem sa solarnom energijom je očigledan jer proizvodnja prestaje noću, što zahteva baterije ili druge izvore energije.



Sateliti kao izvor energije za noćni rad data centara



Overview Energy razvija koncept koji taj problem zaobilazi. Ideja je da sateliti u svemiru prikupljaju sunčevu energiju bez prekida, zatim je pretvaraju u infracrveno zračenje i šalju ga nazad ka Zemlji. To zračenje bi zatim prihvatale postojeće solarne elektrane i pretvarale ga u električnu energiju.



Za razliku od ranijeg koncepta koji je koristio lasere ili mikrotalase, ovaj pristup koristi širok infracrveni snop manje energetske vrednosti, što bi trebalo da pojednostavi regulativu i poveća bezbednost primene.



Meta je već rezervisala kapacitet do jednog gigavata energije iz ovog sistema, što pokazuje ozbiljnost projekta. Plan je da se prvi test prenosa energije iz orbite realizuje 2028. godine, dok bi komercijalna primena mogla da počne oko 2030.



Dugoročno, flota od oko 1.000 satelita u geosinhronoj orbiti mogla bi da pokriva veliki deo planete i obezbedi kontinuiranu energiju solarnim farmama, čak i kada su u mraku. Time bi se značajno povećala isplativost solarnih elektrana i smanjila zavisnost od fosilnih goriva.



Ako se projekat pokaže uspešnim, mogao bi da promeni način na koji se energija proizvodi i distribuira, posebno u eri ubrzanog razvoja AI infrastrukture i rastućih energetskih potreba, piše TechCrunch.



