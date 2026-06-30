Eurostat indekse zasniva na godišnjim nacionalnim prosečnim cenama za više od 2.000 proizvoda i usluga.

Koje zemlje su najskuplje, a koje najjeftinije?

Unutar Evropske unije razlika je veoma izražena, navodi se u tekstu. Luksemburg je na vrhu liste, dok Rumunija ima najniže cene. Potrošačke cene u Luksemburgu 2,5 puta su više nego u Rumuniji, piše Blic.



Kada se uključe i zemlje kandidati za članstvo u EU, kao i članice Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA), Island postaje najskuplja zemlja, a Severna Makedonija najjeftinija, čime se razlika povećava na 3,7 puta, navedeno je.



Uopšteno govoreći, zemlje zapadne i severne Evrope imaju više nivoe cena, dok su zemlje centralne i istočne Evrope i dalje jeftinije.

Cene i zarade zajedno daju pravu sliku

Island je za 83,7 odsto skuplji od proseka EU, a Švajcarska za 81 odsto.



„Ove podatke uvek treba posmatrati zajedno sa zaradama. Za životni standard nije presudno da li su cene visoke, već koliko lokalna plata može da kupi na lokalnom tržištu – kupovna moć, a ne samo visina cena“, rekao je za Euronews Business profesor Robert Inklar (Robert Inklaar) sa Univerziteta u Groningenu.



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