Umesto zrelih plodova zatekli su prazne redove

U zaseoku Rudakovići, u selu Sivčina, tokom jedne noći opustošen je malinjak na površini od gotovo jednog hektara. Kada su radnici ujutru stigli na berbu, umesto zrelih plodova zatekli su prazne redove. Pošto nije bilo šta da beru, morali su da se vrate svojim kućama.



"Čim sam ušla u malinjak, videla sam da maline nema. Odmah sam pozvala gazdaricu i rekla joj da je neko tokom noći ili pred samo jutro obrao ceo zasad. Ostali smo u šoku, nismo imali šta da radimo i morali smo da se vratimo kući", priča jedna meštanka.



Sličan slučaj dogodio se i u neposrednoj blizini. Komšiji su lopovi takođe ušli u malinjak. Pretpostavlja se da zbog žurbe nisu uspeli da oberu sve, već samo najkrupnije i najkvalitetnije plodove, ostavljajući ostatak roda.



Meštani kažu da ih je ovaj problem dodatno pogodio u ionako teškoj sezoni. Ističu da se protiv niskih otkupnih cena bore godinama, ali da je krađa plodova nešto što ih posebno pogađa, jer preko noći nestaje rezultat višemesečnog rada, piše Blic.



Zbog sve učestalijih krađa, mnogi razmišljaju da organizuju noćne straže kako bi sačuvali ono što su mukotrpno proizveli. Kažu da, ukoliko se ovakvi slučajevi nastave, više neće imati izbora i da će postavljati zamke za lopove, jer je šteta koju oni naprave često veća od one koju izazivaju divlje životinje u zasadima.

Malinari očekuju da nadležni što pre pronađu počinioce i spreče nove krađe, jer, kako poručuju, u godini punoj problema ne mogu da dozvole da im neko preko noći odnese jedini izvor prihoda.



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