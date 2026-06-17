Servis za proveru istorije vozila na mreži carVertical izvestio je da, prema podacima o vozilima koje su njihovi korisnici proverili u Hrvatskoj, automobili uvezeni u Hrvatsku imaju 1,2 odsto veću verovatnoću da imaju zabeležena oštećenja nego automobili sa lokalnog tržišta.

Od svih vozila proverenih u Hrvatskoj na ovoj onlajn usluzi u periodu od januara 2025. do marta 2026. godine, 58,6 odsto uvezenih automobila je imalo zabeleženu štetu, dok je među proverenim vozilima sa lokalnog tržišta udeo prethodno oštećenih vozila bio 49,9 odsto.

Kako je carVertical objasnio u svom saopštenju, ovo je u skladu sa njihovim nedavnim istraživanjem, koje je pokazalo da je verovatnoća da će uvezeni automobili biti dva do pet puta veća nego kod domaće proizvedenih automobila.

Ovo dokazuje, smatra carVertical, da je povećani rizik stalna pojava u prekograničnoj trgovini vozilima.

"Pojedinci i kompanije koje se bave trgovinom automobilima često kupuju vozila nakon nezgoda, popravljaju ih što je jeftinije moguće, a zatim ih preprodaju. Visoke stope oštećenja uvezenih vozila pokazuju da rizik od kupovine neispravnog automobila nije nikako zanemarljiv", rekao je Mataša Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište u kompaniji, citiran u njihovom saopštenju.

Ukupno, oko dve trećine svih vozila koje je carVertical proverio u Hrvatskoj potiču iz inostranstva, što je znatno više nego na nekim susednim tržištima poput Mađarske.

Prema njihovom istraživanju, sprovedenom među 14.000 evropskih vozača, kupci smatraju besprekornu istoriju vozila važnijom od niske cene. Tri četvrtine ispitanih bi radije kupilo automobil bez istorije oštećenja, dok je cena najvažniji kriterijum za samo 9,6 odsto potencijalnih kupaca, piše Blic Biznis.

Takođe, 60,7 odsto vozača ne bi kupilo automobil koji je bio umešan u ozbiljnu nesreću, čak i ako izgleda savršeno, dok je 63,9 odsto spremno da plati veću cenu za vozilo koje nikada nije bilo umešano u sudar.

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