Stoga se sve vreme bavimo nabavkom, pripremom i pakovanjem neophodnih stvari. U tome imamo i podršku u vidu pripremljenih ček-lista sa vrlo detaljnim spiskom svih potrebnih stvari, a koje su lako dostupne za sve one koji ne žele ništa da prepuste slučaju. I sve to ne iz pobude da nas ukućani proglase za mastera organizacije, već da nam ništa ne zafali na dugo iščekivanom putovanju u kojem samo želimo da uživamo što je više moguće.



Putovanja treba da budu vreme opuštanja, novih doživljaja i odmora od svakodnevice. Međutim, ono o čemu se često ne razmišlja do pred sam izlazak iz kuće, kada već može biti kasno i napeto, a i te kako može uticati i na to koliko ćemo moći da se opustimo tokom putovanja, tiče se sigurnosti našeg doma dok smo na putu. Jer niko od nas ne želi da tokom puta misli je li isključen bojler, uključena kamera ili već nešto treće što vam zasigurno neće dati mira sve dok se ne vratite. Da mir u glavi počne još pre nego što zaključate vrata, pripremili smo jednu ček-listu na temu sigurnosti doma dok ste na putu.

Da bi misli ostale na odredištu putovanja, a ne kod kuće, važno je da dom ostavite bezbednim i spremnim da vas sačeka baš onakav kakav ste ostavili. Ova ček-lista pomoći će vam da ne preskočite nijedan važan korak pre polaska.

Isključite aparate – neka se i oni malo odmore

Pre izlaska iz stana ili kuće, proverite da li su isključeni svi električni uređaji koji vam neće biti potrebni: mali kuhinjski aparati, pegla, grejalice, punjači. Osim što smanjujete rizik od kvara ili požara, činite i uslugu svom računu za struju.

Zatvorite vodu i gas

Ako putujete na duže, preporučuje se zatvaranje glavnog ventila za vodu i gas. I najmanje curenje može napraviti veliku štetu dok niste tu — a to je briga koju sigurno ne želite na odmoru, baš kao ni nakon njega.

Proverite brave i prozore — nemojte da vas mrzi

Klasično, ali ključno: zaključajte sva ulazna vrata, proverite terase, prozore i pomoćne ulaze. Kratka dodatna provera pre nego što krenete može vam uštedeti mnogo nerviranja kasnije.

Aktivirajte alarm i kamere

Ako imate alarmni sistem ili pametne kamere, proverite da li su uključeni i pravilno podešeni. Obaveštenja na telefonu i mogućnost da u svakom trenutku bacite pogled na svoj dom pružaju dodatni osećaj sigurnosti, čak i kada ste kilometrima daleko.

Ostavite ključeve osobi od poverenja

Prijatelj, komšija ili član porodice koji ima rezervni ključ može biti od neprocenjive pomoći. Dogovorite se da povremeno obiđe stan, pokupi poštu ili proveri da li je sve u redu — sama činjenica da neko povremeno dolazi odvraća neželjene posete.Rezervni par ključeva kod čuvara kućePožari, poplave, zemljotresi, provale mogu naneti ogromnu štetu, a nije nešto od čega se možemo zaštititi sami i unapred.

I tu je od velikog značaja pomoć prijatelja poput Kompanije „Dunav osiguranje“ koja nudi paket osiguranja „čuvar kuće“ upravo namenjen za neželjene situacije.Ne otkrivajte putovanje svima unapred

Objave na društvenim mrežama sa aerodroma ili plaže mogu sačekati povratak. Informaciju da niste kod kuće bolje je podeliti samo sa onima kojima verujete.

Napravite završni krug

Pre nego što zaključate vrata, napravite mali obilazak stana: svetla, aparati, prozori, brave. Taj poslednji pogled često je ono što vam kasnije donosi potpuni mir.Kada znate da je vaš dom siguran, putovanje počinje bez zadrške. A pravi luksuz svakog odmora upravo je to - spokoj da je sve pod kontrolom dok vi uživate, gde god da ste.

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