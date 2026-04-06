Građani sve češće ukazuju na rast troškova svakodnevne kupovine, posebno kada je reč o hrani i piću, prenosi Blic.



Na jednom od snimaka prikazano je pakovanje gaziranih pića koje se prodaje po ceni od oko 20,97 dolara za tri paketa, što korisnici komentarišu kao znatno skuplje u odnosu na ranije periode. Još veće iznenađenje izazivaju cene mesnih proizvoda – gotovo dva kilograma suhomesnatog proizvoda dostiže cenu od oko 23,86 dolara, dok paket od tri bifteka košta čak 75 dolara.



Ovakvi primeri dodatno podgrevaju diskusiju o inflaciji i realnoj kupovnoj moći američkih građana. Iako zvanični podaci pokazuju da je inflacija u pojedinim sektorima usporila u odnosu na vrhunac iz prethodnih godina, potrošači i dalje osećaju pritisak kroz visoke cene u supermarketima.



Pojedini korisnici društvenih mreža povezuju rast cena sa globalnim političkim i ekonomskim dešavanjima, uključujući geopolitičke tenzije i poremećaje u lancima snabdevanja. Ekonomisti upozoravaju da na inflaciju utiče čitav niz faktora – od troškova proizvodnje i transporta, do monetarne politike i potražnje.



Prema izveštajima Vocal Politics, inflacija u SAD dostiže najviše nivoe u istoriji tokom druge administracije Donalda Trampa, uprkos njegovom obećanju iz 2024. godine da će inflacija i troškovi života opasti. Građani se i dalje suočavaju sa rastućim troškovima, posebno u kontekstu šireg ekonomskog uticaja američko-izraelskog sukoba sa Iranom.



Za prosečnog kupca, teorija je manje važna od prakse: svakodnevna kupovina postaje sve skuplja, a osećaj finansijskog pritiska sve izraženiji, što dodatno otežava planiranje porodičnog budžeta.



