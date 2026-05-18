Prodavci to znaju i čitaju vas kao knjigu. Kupovina novog automobila ne mora biti stresna, dovoljno je znati nekoliko proverenih trikova koji mogu značajno sniziti cenu i dobiti bolje uslove.

Pre nego što kročite u salon, provedite nekoliko minuta istražujući. Uporedite cene za isti model sa identičnom opremom kod najmanje tri prodavca.

Ovo će vam dati tačniju sliku trenutne situacije na tržištu.

Ne otkrivajte koliko možete da platite

Ovo je jedna od najčešćih grešaka koju kupci prave. Čim kažu "Želim da plaćam najviše 400 evra mesečno", prodavac ima sve alate da ispuni tu cifru, uz maksimiziranje sopstvenog profita.

Može produžiti rok otplate, smanjiti učešće ili dodati razne proizvode u paket.

Rezultat? Mesečna uplata izgleda prihvatljivo, ali ukupno ćete platiti mnogo više. Uvek pregovarajte o ukupnoj ceni, pa tek onda pređite na razgovor o načinu finansiranja.

Nemojte žuriti na prvu ponudu

Kada prodavac da svoju prvu ponudu, nemojte odgovarati. Tišina je moćno oružje u poslovnim pregovorima i većina ljudi je ne može podneti.

Prirodna ljudska reakcija je da ispuni tišinu rečima, a prodavac će to učiniti umesto vas. Kada konačno odgovorite, dajte kontraponudu koja je niža od vašeg stvarnog iznosa.

Ovo stvara prostor za kompromis, pri čemu će konačna srednja tačka biti blizu mesta gde ste želeli da budete od početka. Prva ponuda ne bi trebalo da bude previše radikalna, jer bi mogla da poremeti tok pregovora i izazove nepoverenje. Istovremeno, ne bojte se da delujete samouvereno.

Popust od pet do sedam procenata od kataloške cene je uobičajena polazna tačka.

Konkurencija je vaš prijatelj

Jedan od najefikasnijih trikova je jednostavan - pustite prodavce da se međusobno takmiče. Posetite ili kontaktirajte nekoliko ovlašćenih dilera istog brenda i otvoreno im recite da ste kontaktirali nekoliko filijala.

Ovo nije nepristojno, već standardno. Kada prodavac zna da ima konkurenciju, njegova motivacija da ponudi bolju cenu dramatično raste.

Vaš automobil na računu

Ako planirate da zamenite svoj trenutni automobil, nemojte to pominjati prerano. Idealno je da se prvo dogovorite o ceni novog automobila, pa tek onda pokrenete pitanje vašeg automobila.

Razlog je jednostavan: prevremene informacije daju prodavcu mogućnost da igra sa dve karte odjednom.

Pre nego što posetite salon, obavite nezavisnu procenu vašeg automobila, to će vam dati solidnu referentnu tačku i izbeći ćete situaciju u kojoj cenu zamene određuje isključivo prodavac, piše Autobild.

Ostanite hladne glave - dobijte bolju cenu

Ovo je možda najteži savet, jer ljudska psihologija radi protiv nas. Kada birate određeni automobil, boju i opremu, teško je ostati hladne glave. Prodavci to znaju i čitaju vas kao knjigu.

Vaš entuzijazam šalje signal da zaista želite taj automobil, i u tom trenutku vaša pozicija slabi. Naučite da zadržite hladno lice, pitajte konkretno i tehnički, slobodno pomenute alternative o kojima razmišljate. Čak i ako znate da je ovo automobil vaših snova, zadržite ga za sebe, piše Jutarnji.hr/autoklub

Zahvalite se i idite

Najefikasniji alat za pregovore koji vam je na raspolaganju je vaša sposobnost da ustanete, zahvalite se i odete. Kada prodavac vidi da ste zaista spremni da odete bez zaključivanja posla, dinamika razgovora se odmah menja.

Često se dešava da u tom trenutku prodavac pozove svog pretpostavljenog ili ode da "dodatno proveri ponudu", a zatim se vrati sa povoljnijim uslovima.

Ne bojte se da napravite taktički izlaz, samo recite: "Hvala vam na vremenu, razmisliću o tome i javiću vam se".

U mnogim slučajevima, prodavac će vas pozvati istog dana.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.