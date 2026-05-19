Prema podacima sa pijace, niže su bile cene kajsije, nektarine, borovnice, kruške, mandarine i nara. S druge strane, poskupeli su grejpfrut, grožđe, kivi, pomorandža i pojedine sorte jabuka.

U ponudi povrća dominirali su krastavac salatar, mladi krompir, mladi kupus i spanać, dok je iz sedmice u sedmicu sve bolja ponuda boranije, lubenice, dinje, paradajza i paprike iz uvoza. Pad cena zabeležen je kod boranije, brokolija, krastavca salatara, mladog kupusa, lubenice, dinje, spanaća, paprike, tikvice i zelene salate. Skuplji su bili celer, cvekla, mladi krompir, žuti pasulj i zelje.

Na zelenoj pijaci Kalenić u Beogradu takođe je zabeležena solidna ponuda voća i povrća tokom protekle sedmice, ali je prodaja i dalje slaba, prema navodima prodavaca. Pad cena evidentiran je kod kajsije, kruške viljamovke, celera, karfiola, dinje, paprike i špargle, dok su skuplji bili ananas, grejpfrut, kivi, kupina, nar, krastavac salatar, ljuta paprika i zelje, navodi STIPS.

U Kikindi je ponuda voća i povrća bila solidna, ali su cene varirale u odnosu na prethodni period. Pojeftinili su banana, kivi, lešnik, karfiol i beli pasulj, dok su poskupeli limun, kupus, paradajz i tikvice.

Kvantašku pijacu u Leskovcu karakterisala je prosečna ponuda voća i solidna ponuda povrća, domaćeg i uvoznog porekla. Poskupeli su kivi, mandarina, celer, praziluk i šargarepa, dok su jeftiniji bili ananas, mladi krompir, lubenica, tikvica i spanać.

Na zelenoj pijaci u Požarevcu ponuda je bila prosečna, uz dominantno prisustvo južnog voća i pojedinih sorti jabuka. U ponudi povrća dominirali su krompir, crni luk, šargarepa, kupus, mladi krompir i krastavac salatar, kao i karfiol, tikvice, zelena salata, paradajz, praziluk i brokoli. Cene su uglavnom ostale na nivou prethodne sedmice.

