Pozivajući se na izvore, agencija navodi da do toga može doći nakon što je zahtev pomenute kripto-berze za dobijanje licence u okviru novog regulatornog okvira MiCA na putu da bude odbijen.



Kompanija je zahtev podnela regulatoru u Grčkoj, Hellenic Capital Market Commission, ali je procena nadležnih institucija takva da bi prijava mogla biti odbijena, što bi značajno ograničilo poslovanje berze na teritoriji Evropske unije.



Prema novim pravilima EU o kripto-imovini (MiCA), sve kompanije iz tog sektora moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu kako bi nastavile da pružaju usluge širom bloka, a rok ističe krajem juna ove godine.



Ukoliko ne dobiju licencu, kripto-platforme će morati da obustave ili ograniče usluge u zemljama članicama EU.



Bajnens je najveća svetska platforma za trgovanje kriptovalutama po obimu prometa, osnovana 2017. godine.



Kompanija je u prethodnim godinama bila pod pojačanim regulatornim pritiskom u više jurisdikcija, uključujući SAD i Evropu, pre svega zbog pitanja usklađenosti sa pravilima o sprečavanju pranja novca i nadzoru finansijskog tržišta.





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