Srbija ostvarila rast BDP-a od 3,2% u prvom kvartalu 2026

Privreda Srbije ostvarila je u prvom kvartalu 2026. realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a glavni pokretač rasta bio je sektor usluga, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS), piše Tanjug.

U objavljenoj publikaciji "Trendovi za prvi kvartal 2026", navedeno je da je privatna potrošnja u ovom periodu u poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine povećana za 4,9 odsto i doprinela je pozitivnom kretanju BDP-a sa 2,9 procentnih poena, dok su investicije porasle za 1,4 odsto, a izvoz i uvoz zabeležili rast od 4,6 odnosno 3,6 odsto i doprinele kretanju BDP-a od 2,6 i 2,1 procenthnih poena.

Istovremeno, industrijska proizvodnja u periodu januar - mart 2026. bila je za 0,8 odsto niža nego godinu dana ranije i pad je registrovan u sva tri sektora, odnosno u prerađivačkoj industriji ( 0,4 odsto), rudarstvu (3,2 odsto) i snabdevanju električnom energijom, gasom i parom (0,9 odsto).

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