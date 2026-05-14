Reč je o niskopodnim vozilima sa električnim pogonom i sistemom skladištenja energije putem superkondenzatora, sa brzim punjenjem preko pantografa na terminalima i dopunskim punjenjem u depou putem CCS-2 konektora.

Projekat obuhvata i instalaciju punjača na terminalima Ekspa, Blok 20, Vukov spomenik i Blok 45, uz punu integraciju sa sistemom javnog gradskog prevoza u Beogradu.

"Nakon Ekspa, svi kupljeni autobusi biće predati na upravljanje GSP Beograd i nastaviće da funkcionišu kao deo sistema javnog gradskog prevoza", istakao je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Na tender za nabavku eletričnih autobusa i punjača pristigle su dve validne ponude.

