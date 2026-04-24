Ekonomija Rusije polako se vraća na uravnoteženi put rasta, gde se rast tražnje i rast proizvodnje približno usklađuju, napominje BR.



Ruska centralna banka objašnjava da je inflacija u zemlji i dalje relativno visoka i iznosi oko 5,7 odstop međugodišnje, a očekuje se da će u narednom periodu biti između četiri i pet odsto, prenosi Tanjug.



Procenjuje se da će inflacija u Rusiji postepeno usporavati i pasti na približno četiri odsto u drugoj polovini 2026, što je i ciljna vrednost banke u osnovnom scenariju.



Regulator upozorava da su inflaciona očekivanja i dalje visoka i da bi mogla da usporavaju dalji pad inflacije, dok su ekonomski uslovi i dalje pod uticajem spoljnjih neizvesnosti i fiskalne politike.



Ekonomska aktivnost u Rusiji je u prvom kvartalu 2026. usporila, delimično zbog poreskih promena, manjeg broja radnih dana i nepovoljnih vremenskih uslova, investiciona aktivnost ostaje slaba, a potrošačka tražnja se postepeno smanjuje, dodaje Banka Rusije.



Procenat kompanija koje prijavljuju manjak radne snage je u padu, nezaposlenost u Rusiji je i dalje na istorijskom minimumu, a a rast plata i dalje nadmašuje produktivnost rada, navodi banka na svojoj veb stranici.



Prema osnovnoj prognozi, referentna kamatna stopa u Rusiji će postepeno padati i kretati se između osam i 10 odsto u 2027, a dugoročno između 7,5 i osam odsto,



Sledeće zasedanje Banke Rusije posvećeno kamatnim stopama zakazano je za 19. jun, poručuje regulator.



