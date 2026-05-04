Belex15 je pao za 1,04 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,50 odsto.

Listu dobitnika predvodile su akcije beogradske kompanije Termika-Beograd koje su porasle za 1,38 odsto i na kraju trgovanja vredele po 3.448 dinara.

Na ovoj listi našle su se i akacije Philip Morris Operations iz Niša koje su porasle za 0,01 odsto i na zatvaranju vredele po 9.101 dinara.

Na gubitničkoj listi našle su se samo akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje koje su pale za 5,22 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.889 dinara, piše Tanjug.

Akcijama Dunav osiguranje iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 944.440 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Termike-Beograd sa prometom od 282.770 dinara.

