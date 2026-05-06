Penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti već su dobili svoj novac, dok danas isplata stiže za penzionere iz kategorija poljoprivrednih i vojnih osiguranika.

Isplata penzija za ove dve kategorije obavlja se danas, i to putem tekućih računa, na šalterima pošte, kao i na kućne adrese korisnika.

Sledeći na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ, kojima će penzije biti isplaćene 8. maja, piše Blic Biznis.

Na kraju, isplata penzija predstoji i penzionerima iz kategorije zaposleni, novac će im biti uplaćen 9. maja na tekuće račune, dok će 11. maja isplata biti realizovana na kućne adrese i na šalterima pošta.

