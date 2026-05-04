Za sada, kako navodi Ganguli, osnovni scenario i dalje predviđa da bi sukob na Bliskom istoku mogao relativno brzo da se završi, prenosi CNBC.



Američki predsednik Donald Tramp je sinoć najavio da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, ali su cene nafte Brent danas ponovo skočile na više od 112 dolara po barelu nakon izveštaja o novoj eskalaciji bezbednosnih tenzija u Persijskom zalivu.



Prema informacijama medija, dve rakete su navodno pogodile američki ratni brod nakon što je ignorisao upozorenja Irana, iako je visoki američki zvaničnik kasnije negirao da je do napada došlo.



Prema procenama analitičara, čak i ako se zaglavljenim tankerima omogući izlazak iz Persijskog zaliva, moguć je nastavak poremećaja u trgovini energentima.



Naftni kartel OPEC plus je u nedelju najavio da će povećati proizvodnju za 188.000 barela dnevno, što je relativno mali rast u poređenju sa gubicima proizvodnje izazvanim aktuelnim sukobima, ocenjuju analitičari.



