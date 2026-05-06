"Kad pričam o tome, ne mogu da sakrijem osmeh na licu zato što će to da ostane generacijama koje dolaze. Rekao sam Terziću i Ljajiću, ko ne razume da ljudi traže komfor, možete da imate kakve god hoćete navijače, ko jednom dođe na Nacionalni stadion, teško će dolaziti na druge", rekao je Vučić za TV Informer.

Naveo je da izgradnja Nacionalnog stadiona napreduje i da će on moći da se pretvori i u koncertnu dvoranu, jer će, kako je rekao, imati duplo dno da se ne uništava trava.

Vučić je istakao da je potrebno naći investitora za beogradsku "Arenu", koji je spreman da uloži na milione kako bi ona postala moderna, piše Tanjug.

"Arena nam je zastarela i moraćemo sad da uložimo. Daj Bože da nađemo privatnog investitora koji će da uloži jedno 40-50 miliona evra u nju. Mora da uloži ogromne pare u Arenu da bi ona zablistala novim sjajem", rekao je predsednik Srbije.

