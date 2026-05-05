Iako je Vocap (WhatsApp) postao primarno sredstvo komunikacije za mnoge, zamenjujući tradicionalne SMS poruke, tehnološki napredak neizbežno ostavlja starije modele iza sebe.

Prema novim izveštajima, Meta planira da okonča podršku za određene verzije Android sistema, što bi moglo da prekine pristup aplikaciji značajnom broju korisnika širom sveta.

Ova promena će najviše uticati na one koji su se godinama oslanjali na svoje verne, ali zastarele uređaje.

Prema podacima koje je pružio WABetaInfo, Vocap planira da okonča podršku za Android telefone koji koriste verzije operativnog sistema starije od Android 6, a ključni datum je 8. septembar 2026. godine.

S obzirom na to da je trenutna verzija Android-a već na broju 16, dok je Android 6 objavljen još 2015. godine, većina savremenih korisnika nema razloga za brigu, ali statistika i dalje otkriva zabrinjavajuće brojke.

Podaci servisa Statcounter pokazuju da je globalna upotreba Androida 5.0 samo 0,69 odsto, što na prvi pogled zvuči zanemarljivo.

Međutim, sa procenjenih četiri milijarde korisnika Androida širom sveta, to bi moglo da znači da će oko tri miliona uređaja ostati bez pristupa aplikaciji.

Ako koristite telefon star deset godina koji vam još uvek dobro služi, imajte na umu da biste se 8. septembra mogli probuditi i otkriti da Vocap više ne radi, piše Express.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.