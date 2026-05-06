Prema podacima te kompanije, u maju je širom sveta planirano oko 13.000 letova manje, što je posledica prilagođavanja avio-kompanija uslovima na tržištu goriva, koje je pogođeno poremećajima u snabdevanju zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Ormuskog moreuza, preneo je Gardijan.

Najveća smanjenja zabeležena su u Istanbulu i Minhenu, gde su prevoznici poput Turkiš Erlajnsa i Lufthanze redukovali deo letova. Lufthanza je, prema navodima, ukinula oko 20.000 kratkih letova koje obavlja njena podružnica.

Cena mlaznog goriva više je nego udvostručena od početka sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u snabdevanju, iako većina avio-kompanija navodi da trenutno nema fizičkih nestašica goriva zbog postojećih zaliha.

Neke kompanije, uključujući Izidžet i Viz Er, najavile su da planiraju da zadrže letnje rasporede uprkos pritiscima na troškove.

Analitičari upozoravaju da bi Evropa, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, mogla da bude među najugroženijima zbog visoke zavisnosti od uvoza mlaznog goriva i ograničenih rafinerijskih kapaciteta, piše Tanjug.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je najavila da razmatra vanredne mere, uključujući moguće spajanje letova i fleksibilnije korišćenje aerodromskih slotova, kako bi se izbegli poremećaji tokom letnje sezone.

