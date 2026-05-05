Prestižna platforma World’s 50 Best Beaches objavila je rang-listu najlepših evropskih obala za 2026. godinu. Ove godine fokus nije na luksuznim rizortima, već na netaknutoj prirodi, tirkiznim tonovima i mestima koja još uvek nisu žrtve masovnog turizma.



Hedonizam na Kefaloniji



Pobedničko postolje zauzela je Grčka, ali ne preko popularnog Mikonosa ili Santorinija.



Najlepšom u Evropi proglašena je plaža Fteri na Kefaloniji. Ovaj biser Jonskog mora osvojio je istraživače svojim dramatičnim belim stenama i vodom toliko bistrom da podseća na bazen.



Odmah iza nje nalazi se španska Cala Macarella na Menorci, dok treće mesto drži italijanska Cala Dei Gabbiani na Sardiniji, destinacija koja svojim pejzažom i belim oblucima ozbiljno parira tropskim egzotičnim ostrvima.



Jadranska regija nastavlja da dominira listom najpoželjnijih evropskih tačaka, sa ukupno šest predstavnika među prvih 50.



Hrvatska lider regije



Čak pet plaža našlo se na listi. Najbolje kotirana je plaža Podrače (14. mesto), a prate je čuvena Pasjača, simbol Brača Zlatni rat, kao i Punta Rata i Sakarun, piše eKapija.



Crnogorski predstavnik je plaža Jaz. Nadomak Budve, ovaj prostrani spoj peska i šljunka prepoznat je po svom specifičnom okruženju koje godinama privlači turiste iz celog sveta.



Među top 10 evropskih plaža za 2026. godinu su i: Kaputaš (Turska), Porto Katsiki (Grčka), Santa Giulia (Francuska), Playa Cofete (Španija), Praia da Falesia (Portugal), Porto Timoni (Grčka) i La Pelosa (Italija).



